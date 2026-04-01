Беше разпространен текст на една иранска нота във връзка с тема, която нееднократно беше засягана в официален и в общонационален порядък. Американските самолети на летището в София са част от учение на НАТО. Това е обяснено на Иран, каза на брифинг заместник-министърът на външните работи Марин Райков.

„Няма основания това да поражда опасения за българските граждани, а отношенията ни с Техеран остават нормални и дипломатически ненакърнени. Комуникацията тече по естествен начин, няма снижаване на нивото. На Иран е обяснено, че България не участва във военни действия и не планира да бъде въвлечена в такива, а Народното събрание не е взимало решение за участие в конфликти в региона. С други думи, нотата на Иран не трябва да се разглежда като повод за тревога или за излишни страхове сред населението“, увери Райков.

По думите му в София не се зареждат бойни самолети, които участват в конфликта в Близкия изток. „НАТО също не е във война в момента. Държа да подчертая, че над България не летят бойни самолети. Тази нота не трябва в никакъв случай да бъде разглеждана като повод за по-високи нива на притеснения“, добави той.

Разясненията са породени от твърдение на „Има такъв народ“ за получена, но неразпространена от правителството дипломатическа нота от страна на Иран. В нея се изразява протест срещу разполагането на американски транспортни самолети на летището в София.

По-рано депутатът Станислав Балабанов показа фотокопие на въпросната нота от Външното министерство на Иран, изпратена на 18 март. В нея се посочва, че американски военни самолети, кацнали в София под претекст за участие в учения, всъщност зареждат самолети, участващи в бойни действия срещу Иран. „Техеран уважително ни предупреждава, че ако това продължи, ще защити националния си суверенитет, а България е пряко застрашена“, заяви Балабанов.

По-късно днес представители на „Има такъв народ“ се срещнаха с президента Илияна Йотова. "Обсъдихме няколко точки с президента - нотата на иранското посолство, договорът с Украйна и законността на Гюров. Илияна Йотова отказа да свика КСНС, според нея нямало проблеми". Това каза председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов на излизане от срещата с държавния глава.

