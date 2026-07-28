Жилищна сграда в град Чехов, край Москва, е била ударена при атака с дрон, обяви във вторник сутринта губернаторът на Московска област. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните ѝ етажи. Засега не е ясно дали има пострадали.

Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили десетки дронове и на други места в региона.

Потъна товарният кораб, поразен при руска атака в Черно море (ВИДЕО+СНИМКИ)

На този фон украинският президент Володимир Зеленски пристига на посещение във Вашингтон. Освен с Доналд Тръмп, той ще има среща и с всички членове на Сената на САЩ. Ще присъства и на погребението на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм.

Очаква се Сенатът да започне гласуване по законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който беше подкрепен от Греъм.