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Това обяви губернаторът на Московска област
Жилищна сграда в град Чехов, край Москва, е била ударена при атака с дрон, обяви във вторник сутринта губернаторът на Московска област. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните ѝ етажи. Засега не е ясно дали има пострадали.
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На този фон украинският президент Володимир Зеленски пристига на посещение във Вашингтон. Освен с Доналд Тръмп, той ще има среща и с всички членове на Сената на САЩ. Ще присъства и на погребението на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм.
Очаква се Сенатът да започне гласуване по законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който беше подкрепен от Греъм.
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