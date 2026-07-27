От администрацията на държавния глава призоваха службите да засилят мерките за сигурност

Филипинските власти повишиха нивото на сигурност, след като в рамките на няколко часа бяха регистрирани два инцидента в столицата Манила - експлозия в близост до Министерството на правосъдието и намиране на предполагаемо самоделно взривно устройство край сградата на Сената. Това се случи непосредствено преди годишното обръщение на президента Фердинанд Маркос-младши.

От президентската администрация призоваха службите да засилят мерките за сигурност около държавния глава. Говорителят на президента Клер Кастро подчерта, че охраната трябва да остане на най-високо ниво независимо от конкретната заплаха.

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„Независимо дали е имало взрив, или не, защитата на президента трябва да бъде максимална“, заяви Кастро пред журналисти в комплекса „Батасан Памбанса“, където държавният глава трябваше да произнесе предпоследното си годишно обръщение в рамките на настоящия си мандат.

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По предварителна информация експлозията край Министерството на правосъдието е причинена от самоделно взривно устройство. От ведомството съобщиха, че при инцидента няма пострадали.

Специализираният екип за обезвреждане на взривни устройства към филипинската полиция е обезопасил района и е извършил оглед на мястото. Разследващите анализират записи от охранителни камери, за да установят произхода на взрива и обстоятелствата около двата инцидента.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Габриела Иванова, БТА

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