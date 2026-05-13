Няма данни за жертви, а властите все още изясняват кой е стрелял
Напрежение и хаос обхванаха сградата на филипинския Сенат, след като вътре бяха чути изстрели. Хората в сградата са били призовани да се укрият, докато силите за сигурност засилили присъствието си.
Инцидентът се случва на фона на опит за арест на сенатора Роналд дела Роса - бивш началник на полицията и близък съюзник на предишния президент на Филипините. Дела Роса, който от дни се укрива в офиса си в Сената, призова гражданите да излязат по улиците и да попречат на евентуалното му предаване на Международния наказателен съд в Хага.
Австралийски депутат размаха сьомга на заседание на парламента (ВИДЕО)
Той е издирван по обвинения в престъпления срещу човечеството, свързани с кървавата „война срещу наркотиците" в страната. Няма данни за жертви, а властите все още изясняват кой е стрелял.Редактор: Никола Тунев
