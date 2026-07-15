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Заплашителни електронни съобщения са били изпратени в София, Варна и Бургас
Сигнал за бомба в сградата на Президентството бе получен в сряда сутринта, потвърдиха за NOVA от МВР.
По информация на институцията е задействан стандартният протокол за действие при подобни ситуации. Служителите са били временно евакуирани, съобщиха от канцеларията на президента Илияна Йотова. Впоследствие работата в президентството е възстановена след проверка на сградата.
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Заплашителни електронни съобщения за поставени взривни устройства са били изпратени до институции в София, Варна и Бургас, съобщиха от МВР. Сред тях е и сградата, в която се помещава Министерския съвет.
По информация на полицията сигналите са получени на различни адреси в трите града, като на всички места незабавно са предприети проверки съгласно утвърдените процедури за реакция при подобни случаи.
От вътрешното министерство не потвърдиха появилата се информация, че сред получилите заплахи е и президентската институция. Извършените огледи не са установили наличие на съмнителни предмети или други данни, които да потвърждават отправените заплахи.
Преди седмица имаше вълна от сигнали за бомби в различни съдилища в страната, а взривни устройства и тогава не бяха открити.
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