Двегодишно дете е било ударено от лек автомобил във видинското село Арчар, съобщи кореспондентът на БТА Росен Младенов.

Произшествието е станало във вторник вечерта около 20:10 часа на улица „Дунав“. По информация на разследващите момченцето внезапно е навлязло на пътното платно, където е било блъснато от преминаващ автомобил, управляван от 22-годишен жител на селото.

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След инцидента детето е откарано в МБАЛ „Света Петка“ във Видин. Лекарите са го приели за наблюдение в хирургичното отделение заради съмнения за мозъчно сътресение. Впоследствие малкият пациент е бил изписан, след като родителите му са подписали необходимата декларация за това.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите продължават да изясняват всички факти и обстоятелства около инцидента.

Редактор: Цветина Петкова