От 9 август търговците вече не са задължени да изписват цените едновременно в лева и евро. Етикетите, ценоразписите и менютата могат да бъдат само в европейската валута, след като приключи едногодишният период на двойно обозначаване.

Въпреки промяната част от хотелите и ресторантите ще запазят левовите стойности още известно време, за да улеснят клиентите си. Това заяви Георги Тръпков, председател на регионалното сдружение „Хотели и ресторанти“ в Поморие, в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„Почти всички временни обекти няма да променят менютата си и ще изкарат сезона с двойното обозначение. Голяма част от целогодишните обекти също ще го направят“, посочи хотелиерът.

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Той уточни, че при хотелските ценоразписи промяната ще бъде по-лесна, тъй като цените на стаите могат директно да останат само в евро. При касовите бележки също се очаква постепенно преминаване към обозначаване единствено в европейската валута след необходимите софтуерни настройки.

Според Тръпков премахването на двойното обозначение може дори да улесни клиентите. „Ще има една цена, няма да има четири знака и допълнително объркване. Населението още не е свикнало с евровите цени, но според мен е по-добре да има една ясна цена“, коментира той.

Хотелиерът коментира и летния туристически сезон по Черноморието. По думите му началото на годината е било трудно за бизнеса. „Май и юни бяха много тежки месеци. Имаше слаба запълняемост и сезонът започна трудно. Юли и август обаче, според мен, вървят приблизително както през миналите години“, каза Тръпков.

Той отхвърли твърденията, че основната причина за по-слабия старт на сезона са значително по-високите цени. „Правихме наша вътрешна статистика и реално в ресторантската част увеличението на цените спрямо 2024 година е между 10% и 15%. Имаше много шум около поскъпването, но това не се отрази основно на заетостта“, заяви той.

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Като основни причини за по-слабия старт на сезона Тръпков посочи липсата на част от традиционните чуждестранни туристи.

Според Георги Тръпков септември традиционно е добър месец за Поморие и за целия български туризъм по Черноморието. „Септември винаги е добър месец за нашия град. Надяваме се резервациите да бъдат добри. Времето е приятно, има хубава риба, хубави вина и условията са много подходящи за почивка“, каза той.

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