От 9 август 2026 г. приключва периодът, в който търговците задължително изписваха цените едновременно в евро и в левове. Етикетите, ценоразписите и тарифите вече трябва да показват продажните и платимите суми в евро - официалната валута на страната от началото на годината.

Това не означава ново превалутиране или промяна на цените. Тя премахва единствено задължението до всяка сума в евро да бъде посочвана и левовата ѝ равностойност.

Етикетиране в евро и лева: Двойното обозначаване на цените вече е задължително

Докога важи двойното обозначаване

Според официалната информация на Българската народна банка периодът на задължително изписване на цените в двете валути започна на 8 август 2025 г. и приключва на 8 август 2026 г. Това означава, че това е последният ден, в който търговците трябва задължително да показват едновременно цената в евро и съответната ѝ стойност в левове.

От 9 август продажните и платимите цени на стоките и услугите се обявяват в евро. Търговците могат по свое желание да продължат да посочват и левовата равностойност, но само като допълнителна информация за клиентите.

Ще изчезнат ли напълно цените в левове

Не е задължително. Магазин, ресторант, банка или друг доставчик на услуги може да запази левовата равностойност върху етикети, менюта или тарифи, ако прецени, че това ще улесни клиентите.

Левовата сума обаче вече няма да бъде официалната продажна цена. Цената, която потребителят дължи и която трябва да бъде ясно обявена, е тази в евро. Това означава, че през преходния период е възможно в различните търговски обекти да се виждат различни практики - някои ще премахнат левовите стойности веднага, а други ще ги запазят временно с информационна цел.

Историческо: От днес плащаме единствено с евро

Може ли да се плаща в левове след 9 август

Не. Отпадането на двойните етикети не е свързано с правилата за плащане в брой. Левът и еврото бяха едновременно законно платежно средство само през януари 2026 г. От 1 февруари еврото остана единствената валута, с която могат да се плащат стоки и услуги в България.

Следователно и преди, и след 9 август плащанията в магазините се извършват само в евро. Промяната засяга начина, по който цените се показват, а не валутата, в която се плаща.

Какво ще пише на касовите бележки

По време на двойното обозначаване общата сума във фискалния или системния бон трябваше да бъде показвана в евро и в левове, заедно с официалния валутен курс. От 1 януари 2026 г. обаче всички плащания се регистрират и отчитат в евро и центове.

След края на периода на двойно обозначаване отпада и задължението крайната сума да се посочва допълнително в левове. Касовата бележка ще отчита покупката в евро и центове.

Последни дни, в които можем да плащаме в лева

Какво става с цените в ресторанти, сайтове и реклами

Промяната се отнася не само за хартиените етикети в магазините. След 9 август официалните продажни цени в менюта, ценоразписи, интернет магазини, каталози и други търговски съобщения следва да бъдат обявявани в евро.

По време на едногодишния период на двойно обозначаване изискването важеше и за рекламни материали, съдържащи конкретни цени, както и за тарифите на банки и други финансови институции. След 9 август и тези дружества вече не са длъжни да показват своите такси и комисиони едновременно в двете валути. Официалните им тарифи ще бъдат в евро.

Ще се променя ли фиксираният курс

Не. Краят на двойното обозначаване не променя официалния курс, по който левът беше заменен с еврото. Той остава 1 евро = 1,95583 лева.

По този курс бяха автоматично и безплатно превалутирани левовите средства по банковите сметки на 1 януари 2026 г. Същият курс се прилага и при обмяната на останалите банкноти и монети в левове.

Как потребителите могат да проверят старата цена в левове

Хората, които все още се ориентират по-лесно в левове, могат сами да изчисляват равностойността, като умножат сумата в евро по 1,95583.

Например цена от 10 евро съответства на 19,5583 лева, или приблизително 19,56 лева при закръгляване до втория знак след десетичната запетая. Важно е да се прави разлика между математическата левова равностойност и официалната продажна цена. След 9 август официална е сумата в евро.

Означава ли промяната, че търговците могат свободно да увеличат цените

Отпадането на двойните етикети само по себе си не е основание за промяна на цените. То е предварително определен етап от преминаването към еврото, а не ново икономическо събитие, което налага преизчисляване.

Потребителите трябва да следят крайната цена в евро и да сравняват стойностите между различните търговски обекти. При съмнение за заблуждаващо представяне на цена, несъответствие между етикета и касовата бележка или друга нелоялна практика могат да подадат сигнал до Комисията за защита на потребителите.

Могат ли още да се обменят останали левове

Да. Краят на двойното обозначаване няма отношение към обмяната на останалите левови банкноти и монети.

БНБ обменя левове в евро безплатно, в неограничено количество и без краен срок. Търговските банки и определени пощенски клонове също извършват обмяна до 31 декември 2026 г., като условията и евентуалните такси след първите шест месеца зависят от предвидените в закона правила и тарифите на съответната институция.

Най-важното накратко

► На 8 август приключва едногодишният период на задължително двойно обозначаване.

► От 9 август официалните цени се показват в евро.

► Левовата равностойност може да остане само по желание на търговеца и с информационна цел.

► Плащанията продължават да се извършват единствено в евро.

► Фиксираният курс 1 евро = 1,95583 лева не се променя.

► Останалите левове могат да бъдат обменяни безсрочно и безплатно в БНБ.

Друга важна информация за еврото и детайли около употребата му можете да намерите на уебсайта на БНБ.