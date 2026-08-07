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Те са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група
Очаква се съдът в Русе да реши дали да остави в ареста задържаните за производство и разпространение на фентанил. Прокуратурата им повдигна обвинение за участие в организирана престъпна група, като двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на бандата.
Повдигнаха обвинения на 8 души за производство и разпространение на фентанил за над 157 млн. евро
По данни от разследването, разбитата в столичния кв. "Факултет" лаборатория е била с капацитет на производство между 6 и 10 кг на ден, а дрогата била пласирана в цялата страна.
Задържаните при спецакцията срещу производство на фентанил вече са 10Редактор: Цветина Петрова
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