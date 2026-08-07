Очаква се съдът в Русе да реши дали да остави в ареста задържаните за производство и разпространение на фентанил. Прокуратурата им повдигна обвинение за участие в организирана престъпна група, като двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на бандата.

Повдигнаха обвинения на 8 души за производство и разпространение на фентанил за над 157 млн. евро

По данни от разследването, разбитата в столичния кв. "Факултет" лаборатория е била с капацитет на производство между 6 и 10 кг на ден, а дрогата била пласирана в цялата страна.

Задържаните при спецакцията срещу производство на фентанил вече са 10

Редактор: Цветина Петрова