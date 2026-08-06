Повдигнаха обвинения на осем души за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на около 6 кг фентанил на обща стойност 157 682 400 евро. Припомняме, че във вторник ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София. Дрогата била произведена в две постройки в близост до базата на Селскостопанска академия в квартал „Факултета“.

Делото се наблюдава от Окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия - повече от 20 претърсвания и изземвания от жилища, складове и автомобили, огледи на местопрестъпления, изготвяне на фотоалбуми, разпити на множество свидетели. В резултат на добрата координация между Окръжната прокуратура и ГДБОП са иззети голям брой веществени доказателства, свързани с производството на различни видове наркотици. Назначени са и множество експертизи.

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Обвиняемите са на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са с обвинения за образуване и ръководене на организирана престъпна група. Те са задържани за срок до 72 часа. След приключване на разпитите делото ще бъде внесено в съда с искане за вземане на мерки за неотклонение за всички задържани.

Редактор: Дарина Методиева