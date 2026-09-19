Близо 1000 нарушения са установили служителите на Националната агенция за приходите при проверки на обекти за хазарт в рамките на последната година. От 19 септември 2025 г. досега фискалните инспектори са извършили 626 проверки, при които са констатирани общо 966 нарушения.

Контролът е насочен към спазването на Закона за хазарта, изискванията срещу изпирането на пари и останалите правила, приложими към дейността на операторите. Сред най-честите нарушения са нередности при воденето на отчетност, допускане до игра на хора, вписани в Регистъра на хазартно уязвимите лица, както и нарушения на ограниченията за реклама.

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За установените случаи НАП е съставила 766 акта и е издала 339 наказателни постановления. Общият размер на наложените санкции достига близо 632 000 евро.

При един от големите хазартни оператори инспекторите са установили общо 160 нарушения, съобщи в Пловдив Адриан Василев, началник на сектор в Главна дирекция „Фискален контрол“ на НАП. Той присъства на проверка в местно казино, предприета след сигнал, че в обекта се допускат лица, включени в регистъра на уязвимите към хазарта.

За да проверят сигнала, служители на приходната агенция били служебно вписани в регистъра, след което представили личните си карти на входа на казиното. Те не били допуснати да играят.

„В конкретния случай законът е спазен. Не са били допуснати лица, вписани в Регистъра“, заяви Василев. По думите му за последната година обаче са установени 19 хазартни оператори, които са позволявали на вписани в регистъра хора да участват в хазартни игри. За тези случаи са съставени 60 акта, а наложените имуществени санкции надхвърлят 56 000 евро.

Сред установените случаи е и игрална зала в София, която според НАП четири пъти е допуснала хазартно уязвими лица. Издадени са три наказателни постановления, които в момента се обжалват. Ако съдът потвърди санкциите, приходната агенция ще започне процедура за временно отнемане на лиценза на залата за срок до шест месеца.

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Друг основен акцент в проверките е рекламата на хазарт. За година инспекторите са съставили 74 акта, като повечето са свързани с неспазване на изискването рекламните съоръжения да бъдат на най-малко 300 метра от детски градини, училища, университети, детски площадки и ученически и студентски общежития. Наложените санкции за такива нарушения надхвърлят 107 000 евро.

„При нарушение на нормативното изискване за реклама на хазарта глобата за хазартните оператори може да достигне до 25 000 евро, а за разпространителите на рекламата – до 115 000 евро“, уточни Василев.

Редактор: Цветина Петкова