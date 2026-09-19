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Двамата са открити в безпомощно състояние в двора на къща, били са удряни с предмет
76-годишна жена е починала, а неин връстник е приет в болница след конфликт с техен роднина в разложкото село Бачево. За случая съобщи кореспондентът на БТА в Благоевград Симона Пателиотис.
Сигналът е подаден около 10:30 часа, след като двамата са открити в безпомощно състояние в двора на къща в селото. На място незабавно са изпратени полицейски екипи.
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По първоначални данни инцидентът е станал вечерта на 18 септември. Между двамата 76-годишни жители на Бачево и техен 72-годишен роднина възникнал скандал. Според полицията по време на конфликта по-възрастните мъж и жена са били ударени с тъп предмет.
Жената е починала вследствие на получените наранявания. Пострадалият мъж е транспортиран и настанен за лечение в МБАЛ „Д-р Асен Велев“ в Разлог.
72-годишният им роднина е задържан. Разследващите продължават да изясняват причините за конфликта и всички обстоятелства около случилото се. Работата по случая се води под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград.Редактор: Цветина Петкова
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