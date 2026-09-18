Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила посланикът на България в Обединените арабски емирства да бъде спешно извикан обратно в София. Това съобщиха от ведомството.

Съгласно установения ред ръководителите на дипломатическите мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет.

Проверка установила: Полети на Пеевски за 5 млн. евро били платени с пари от поръчки за мантинели

От Министерството на външните работи посочват, че ще предприемат необходимите действия за внасяне на въпроса за разглеждане от Министерския съвет.

Министър Велислава Петрова е разпоредила и проверка на дейността на Посолството на Република България в Обединените арабски емирства.

От ведомството не посочват причините за спешното извикване на посланика обратно в София и за разпоредената проверка.

Припомняме, че по-рано днес в сградата на Министерския съвет бе проведен брифинг, в който участваха премиерът Румен Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, главният секретар на МВР Любомир Николов и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев. На него беше оповестена информация за сериозни нарушения при доставките на мантинели у нас, както и за схема, в която са участвали четири основни дружества, изградили своеобразен монопол и сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро.

Според данни, представени от вътрешния министър, това се случвало чрез „дружество касичка, собственост на бащата на посланика ни в ОАЕ.

Редактор: Георги Иванов