Сигнал за бомба затвори тази сутрин съда в Кърджали, съобщиха от институцията. Служителите са евакуирани, полиция проверява за поставено устройство, предава БНР .

В сградата се помещават няколко институции - Районният съд, Окръжният съд, Службата по вписвания.

Насроченото за днес заседание по делото срещу бившия политик Лютви Местан и Юсеин Мехмед е отложено за 11.30 ч., уточниха в съобщение до медиите от съда.

Отложиха делото за тежката катастрофа с участието на Лютви Местан

Двамата са подсъдими по дело за катастрофа от 2019 г., при която загина шестмесечно бебе. Инцидентът стана през април преди седем години на главния път за Гърция край момчилградското село Загорско. Тогава се сблъскаха автомобилите на Местан и на семейството, шофиран от бащата Юсеин Ехмед, а освен загиналото бебе, леко пострадаха по-голямото му братче, както и майката.

Редактор: Ивета Костадинова