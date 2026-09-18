Най-малко един човек е загинал, а други четирима са били ранени при стрелба в гимназия в южната част на Филипините в петък, съобщи губернаторът на провинцията, цитиран от „Ройтерс”.

Министерството на образованието заяви, че е дълбоко обезпокоено от съобщенията за стрелбата в г.

Областният губернатор Рейналдо Тамайо заяви пред „Ройтерс”, че най-малко един човек е загинал, а четирима са били ранени, но не предостави подробности за стрелеца или за жертвите. По-рано полицията потвърди, че е имало стрелба.

Четирима загинали при стрелба в училище във Филипините

От юни насам в южната част на страната са станали две стрелби в училища. Миналия месец ученик излъчваше на живо как стреля и убива друг ученик в класна стая в Замбоанга, след което се самоубива.

През юни най-малко трима ученици бяха убити, а около 20 други бяха ранени при нападение в държавна гимназия в Таклобан, където двама съученици откриха огън в училищния кампус.

Филипините имат сравнително строги правила за притежание на оръжие, включително проверки на миналото на кандидатите и изисквания за психологическа оценка.

Инцидентът се случва и след широко отразения случай в Тайланд през август, когато ученик предприе стрелба в училище в покрайнините на столицата Банкок.

Редактор: Ивета Костадинова