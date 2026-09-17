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Малкото се е родило през юли
Бебе червен рис направи своя публичен дебют в Мексико Сити. Животното се е родило през юли тази година и е първото от този вид там. От Центъра за опазване на дивата природа съобщиха, че малкото е родено от два 10-годишни представители на вида, които преди това са били настанени в други спасителни центрове.
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Червеният рис, известен още като бобкат, се среща в цяла Северна Америка и е единственият представител на семейство котки с къса опашка. Той е хищник, който се храни предимно с гризачи, диви зайци и други дребни бозайници.
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"Много сме горди, че имаме първото си малко от вида червен рис. Родителите му са родени в други центрове за опазване на дивата природа - мъжкият в Арагон, а женската в Койотес. Но в Чапултепек досега не бяхме имали това удоволствие. Искаме този вид да бъде тук, защото може да подпомогне образователните ни програми за опазване на природата, а в бъдеще - евентуално да участва в развъдни програми, било то при нас, в някой от другите центрове в Мексико Сити, а защо не и в цяло Мексико", заяви ветеринарят Хавиер Охеда Чавес.Редактор: Станимира Шикова
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