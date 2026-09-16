Полша планира да предостави на Украйна няколко ракети-прехващачи PAC-3 за американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ като част от нов пакет военна помощ. Очаква се стойността на планирания пакет да бъде около 50 милиона евро (58 милиона долара), като той ще бъде насочен основно към укрепване на способностите за противовъздушна отбрана, според Министерството на отбраната на Украйна.

ЕК одобри 6,1 млрд. евро за дронове и ракети Patriot за Украйна

Полското министерство на отбраната потвърди, че се подготвя нов пакет военна помощ, но не разкри какво оборудване ще съдържа, позовавайки се на изискванията за секретност.Ведомството подчертава, че пакетът ще включва оборудване, което полските въоръжени сили извеждат от експлоатация, тъй като срокът му на служба изтича. Оборудването вече няма да се използва от Полша, но все още може да бъде полезно за Украйна, посочват от министерството. Според източници, запознати с подготовката на пакета, сред оборудването, което се обмисля да бъде предоставено, са и ракети-прехващачи PAC-3 за полските системи „Пейтриът“.

Командващият полските въоръжени сили генерал-майор Иренеуш Новак каза, че подкрепя предоставянето на Украйна на боеприпаси за „Пейтриът“, но даде да се разбере, че броят на ракетите ще бъде ограничен. „Никой не говори за масови дарения“, добави Новак. През юли Полша предостави на Украйна пет ракети PAC-3.

Украйна ще може да закупи компоненти за системите „Пейтриът“ чрез заема на ЕС за подкрепа

Украйна многократно е отправяла искания към съюзниците си за допълнителни боеприпаси за противовъздушната отбрана, тъй като се стреми да попълни запасите си на фона на продължаващите руски атаки с ракети и дронове. Киев специално подчертава необходимостта от ракети-прехващачи PAC-3 в навечерието на очаквана руска зимна кампания срещу цивилната и енергийната инфраструктура.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви през юли, че Полша е предоставила на Украйна военна помощ на стойност около 3,8 милиарда евро (4,4 милиарда долара).

Редактор: Станимира Шикова