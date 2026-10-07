Украинската столица Киев беше подложена на атака в сряда сутринта, няколко часа след като президентът Володимир Зеленски предупреди за опасност от ново мащабно руско нападение .

В ранните часове в целия град са се чули многожество експлозии. Кметът Виталий Кличко заяви, че има нанесени щети в Оболонски район. В Полидски район пък са били поразени складове. Журналисти от „Киев Индипендънт“ съобщиха, че са видели пламъци и дим.

Редактор: Дарина Методиева