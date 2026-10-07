Почина номинираният за „Грами“ R&B изпълнител Фреди Джаксън, известен с хитовете от 80-те години Rock Me Tonight (For Old Times Sake) и You Are My Lady.

Изявление, публикувано от семейството му в официалния му профил в Instagram, потвърждава, че Джаксън е починал в понеделник, три дни след 70-ия си рожден ден. Причината за смъртта не се съобщава.

„Фреди беше нещо повече от легендарен глас. Той беше добра и щедра душа, която обичаше феновете, семейството, приятелите и музиката си с цялото си сърце. Десетилетия наред той ни даряваше с песни, превърнали се в саундтрак към нашите любовни истории, празненства и най-скъпи спомени. Този дар ще живее вечно“, се казва в изявлението.

Снимка: gettyimages

„На всички, които някога са пели заедно с него, танцували са или са изпитвали силни емоции, когато Фреди е излизал на сцената - благодарим ви. Вие бяхте неговото семейство и той винаги носеше любовта ви в сърцето си“, пишат още близките на изпълнителя.

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🕊️ R&B singer Freddie Jackson has died at 70. https://t.co/nE7hIcJYWP https://t.co/BOmZkP1BIU — TMZ (@TMZ) October 6, 2026

Подробности около предстоящите церемонии по сбогуването с певеца ще бъдат обявени в близките дни.

Джаксън се ражда и израства в Харлем, където се запознава със соул музиката и пее госпъл в баптистката църква „Уайт Рок“. Започва кариерата си в клубовете в Ню Йорк, а в края на 70-те години се насочва към Западното крайбрежие с групата Mystic Merlin. Скоро след това се завръща в Ню Йорк и през 1985 г. издава дебютния си албум „Rock Me Tonight“, който става платинен. Албумът му носи и две номинации за „Грами“ - за най-добър нов изпълнител и за най-добро мъжко R&B вокално изпълнение за песента You Are My Lady.

Снимка: gettyimages

Джаксън се превръща в неизменна част от класациите на „Билборд" и любимец на радиостанциите, излъчващи съвременна градска музика (urban music) през 80-те и началото на 90-те години. Вторият му албум Just Like the First Time (1987 г.) също става платинен.

Снимка: gettyimages

През 2024 г. певецът разкри във видеоклип в социалните му мрежи, че е диагностициран с бъбречно заболяване. „Това пътуване не мина без трудности, но реших да се справя с тях с откритост и твърдост“, каза той във видеото. „За мен е важно да споделя това с вас - не просто като част от личната ми история, а като начин да допринеса за нещо положително.“

Снимка: gettyimages

По това време Джаксън обяви, че си сътрудничи с Националната фондация за бъбречни заболявания, за да повиши осведомеността за болестта. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) повече от един на всеки седем възрастни американци страда от хронично бъбречно заболяване, а девет от десет души не знаят, че имат такова.

Редактор: Ивета Костадинова