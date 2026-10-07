Близо 1600 души и организации, свързани с Русия и войната срещу Украйна, попадат под нови санкции на Европейския съюз. Решението е било одобрено от постоянните представители на всички държави членки в Брюксел.

Новите ограничения обхващат 743 физически и 826 юридически лица, за които се посочва, че имат връзка с руския военно-промишлен комплекс. За включените в списъка се предвижда замразяване на активите им на територията на ЕС. На санкционираните физически лица ще бъде забранено и да пътуват до държави от Общността.

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Решението трябва да премине и през формалното одобрение на външните министри на страните членки, които ще заседават в понеделник в Люксембург.

Отделно близо 77 души са добавени към санкционния списък след последните парламентарни избори в Русия, които Брюксел определи като недемократични. Сред тях са и трима представители на руската Централна избирателна комисия.

След последното разширяване на ограниченията общият брой на санкционираните от ЕС физически и юридически лица във връзка с руската война срещу Украйна достига около 4500. Новите мерки идват на фона и на спорове между европейските държави за премахването на ограничения срещу отделни руски бизнесмени.

ЕС може да отмени санкциите срещу свързаните с Русия бизнесмени Усманов и Фридман

Преди около две седмици Франция успя да постигне отпадането на санкциите срещу руско-узбекистанския милиардер Алишер Усманов, като аргументира позицията си със съображения, свързани с националната сигурност. Решението предизвика критики от няколко европейски държави, според които подобен подход може да създаде опасен прецедент.

Люксембург от своя страна е постигнал премахване на европейските санкции срещу руския бизнесмен Михаил Фридман.

Редактор: Цветина Петкова