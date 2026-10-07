Снимка: БГНЕС
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На място са изпратени екипи на полицията, медици и пожарната
Автобус, превозващ работници, катастрофира на територията на община Павел баня. Инцидентът станал на влизане в село Асен, като сигналът е подаден в 14:08 часа днес.
Автобусът се обърнал в нива край пътя. При произшествието са пострадали общо 9 души - 8 пътници и шофьорът. Настанени са в болница. По информация на NOVA няма опасност за живота им. Водачът е на 70 години и също е с леки наранявания. Той е тестван за употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 0,12 промила.
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Хората пътували към работните си места в Казанлък. Част от пострадалите разказват, че преобръщането се случило внезапно, за секунди.
На място са изпратени екипи на полицията, медици и пожарната. Движението в района не е ограничено, но се осъществява с повишено внимание. Причините за инцидента се установяват.
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