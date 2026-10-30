Забавени доставки и пациенти в очакване на противогрипните ваксини. Въпреки че разпределението на първите количества към личните лекари вече започна, в част от кабинетите ваксини все още няма. На този етап не са заредени и в аптечната мрежа.

От здравното министерство увериха доставките в аптеките започват в средата на ноември, а лекарските кабинети ще са заредени още през следващата седмица.

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За първа година Любов Шарлийска иска да си постави противогрипна ваксина. В кабинета на нейния личен лекар в София обаче все още няма налични дози. „Планирам, да, но няма такава. Докторът ще ме навие“, споделя тя. На въпрос дали ще се ваксинира, когато пристигнат ваксините, отговаря: „Като му дойдат ваксините – да“.

Междувременно лекарите продължават да получават обаждания от пациенти, които искат да се ваксинират.

„От 24 часа – 25 отговарям на телефона, на Viber, на съобщения в Messenger на загрижени пациенти, че нямам инжекционна ваксина. Даже са ме молили да отворя хладилника – видели са, че няма. Като получа лично, ще изляза с тъпан, ще организирам тържества в Драгалевци и ще стартирам ваксинация по национална програма“, разказва д-р Спасов.

От Министерството на здравеопазването обясниха, че разпределението на първите 200 000 инжекционни ваксини е започнало преди дни. Най-много са количествата от препарата „Ваксигрип“.

„Това е първото количество и са получили вероятно лекарите в няколко от областите в страната. Очакваме следващата седмица, по данни от самия търговец, да се достави и останалата част, която е 300 000 дози от тази ваксина. И тя вече ще бъде разпределена към всички останали лекари“, обясни д-р Кремена Пармакова.

За хората, които не попадат в безплатните програми, чакането ще продължи по-дълго. Зареждането на аптеките се очаква да започне в средата на ноември.

„Търсят непрекъснато, имаме записани пациенти, които чакат. Има и други незаписани, но питат. Няма засега“, посочи фармацевтът Христина Ванкина.

Въпреки забавянето, според лекарите все още има време за изграждане на имунитет преди грипната вълна.

„Грипната вълна обикновено настъпва след Коледа, разгаря се през януари, така че, ако благоволят до 15 ноември да осигурят инжекционните ваксини, има достатъчно време да се изгради имунитет“, коментира д-р Спасов.

Специалистите предупреждават да не се купуват и пренасят ваксини от чужбина. Причината е, че по този начин не може да се гарантира спазването на необходимата температура за съхранение и транспорт. Освен това поставените извън страната ваксини не се отразяват в българския имунизационен регистър.

От здравното министерство обясняват, че размерът на заявените количества има значение за сроковете на доставка.

„Колкото е по-голямо едно количество, което една държава заявява, толкова тя става по-атрактивна за самия производител и тя става преферирана по отношение на това по-рано да получи своите доставки. Дразнещо е, разбирам гражданите, че наличието на седем ваксини срещу грип в Гърция е срещу три в България“, посочи д-р Пармакова.