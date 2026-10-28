Правителството отпуска близо 2,9 млн. евро за закупуване на ваксини срещу варицела и респираторно-синцитиален вирус. Средствата са предназначени за две имунизационни програми – задължителна ваксинация на малките деца срещу варицела и защита на новородените чрез имунизиране на бъдещите майки.

От одобрените общо 2 836 200 евро близо 1,9 млн. евро ще бъдат използвани за закупуване на ваксини срещу варицела. Имунизацията вече е включена в задължителния календар на България и е предвидена за деца на възраст между 12 и 15 месеца.

МС отпусна 1,9 млн. евро за ваксината срещу варицела

Останалите над 931 000 евро ще бъдат насочени към ваксини срещу RSV за бременни жени. Те ще могат да бъдат имунизирани в периода между 24-тата и 36-ата гестационна седмица. Целта е да се осигури защита на бебетата още през първите месеци след раждането им, когато са особено уязвими към вируса.

Варицелата е силно заразно заболяване, което се разпространява лесно и може да предизвика сериозни усложнения. Включването на ваксината в задължителния имунизационен календар има за цел да ограничи разпространението на инфекцията и да намали риска от тежко протичане.

Респираторно-синцитиалният вирус, известен като RSV, е честа причина за инфекции на дихателните пътища. При възрастните и по-големите деца обикновено протича с леки симптоми, подобни на настинка, но при новородените може да доведе до тежко заболяване и дори до фатални усложнения. Особено застрашени са бебетата под шестмесечна възраст, най-вече тези през първите два месеца от живота. Ваксинирането по време на бременността позволява на майката да предаде защитни антитела на бебето, като по този начин намалява риска от тежка RSV инфекция след раждането.

Официално: Ваксинирането на деца срещу варицела - задължително от юли

Решението за включване на новите ваксини в имунизационната политика е взето по предложение на Националния експертен съвет по имунизации.

Редактор: Цветина Петкова