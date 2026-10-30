Как се представиха Илияна Йотова и Андрей Гюров в предизборния дебат за президентския пост? Темата коментира социологът от агенция „Мяра” Първан Симеонов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По думите му привържениците на Гюров са реагирали на дебата с разочарование. „Те вероятно са свикнали да го виждат в образ – видео или картинка. Като говорене вероятно са очаквали повече от него. За първи път виждам дебат, в който на някого му е излишно времето”, каза той.

Социологът обаче смята, че Гюров е използвал добре политическите възможности, с които е разполагал. Според него дебатът се е водил предимно на професионална основа. Симеонов отбеляза, че Илияна Йотова е успяла да насочи разговора към теми, в които се чувства по-уверена. „Който е гледал дебата, ще види кой е бил по-подготвен”, посочи той.

Симеонов коментира голямата гледаемост на прекия сблъсък на идеи, която според него може да се окаже важна за кампанията. „В този момент всеки ще вижда това, което иска да види. Големият въпрос е, че огромната гледаемост на дебата означава, че някои хора може би за първи път в рамките на тази кампания са видели нещо. Той може да подпомогне единия кандидат”, твърди той.

Илияна Йотова и Андрей Гюров сблъскаха гледни точки в предизборен дебат

По думите му подобни предизборни сблъсъци трябва да бъдат повече. „Понякога този, който е в отбраняваща се позиция, получава неочакваното предимство, че мачът се играе на негов терен”, заяви социологът.

Симеонов определи съревнованието като изключително оспорвано и коментира подкрепата на Бойко Борисов за Андрей Гюров. „Мачът е с много изравнени сили. Днес дойде подкрепа от Борисов. Всяка подкрепа от него за либералната общност може да значи прилив на гласове. Може да значи също и настървяване на насрещни гласове, защото противникът получава възможност да говори за сглобката. Много е любопитно, че Борисов даде подкрепата си за Гюров, без да е поискана”, отбеляза социологът.

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Редактор: Ивайла Маринова