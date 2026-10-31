Продажбите на консерви и бутилирана вода рязко скочиха във Великобритания, след като британското правителство призова хората да се запасят със стоки от първа необходимост за оцеляване, а министърът на отбраната обяви, че страната трябва да бъде готова за война след 1000 дни, тъй като Русия засилва хибридните си атаки срещу НАТО.

Паника няма, но наистина магазините отчитат голям интерес към някои стоки, които правителството посъветва да бъдат складирани у дома в случай, че се сгигне до спиране на вода, ток, интернет и доставки на храни.

Продажбите на консерви например са скочили с 40% през последната седмица, на външни батерии със 106 на сто, а на фенери с 284 процента. Представители на опозицията критикуваха властите, че излишно всяват паника с кампанията си „Бъди готов“, но те отговориха, че тя даже е закъсняла.

Призивът да се правят домашни, кризисни запаси съвпадна с първите две големи бури на Острова за сезона. Хиляди хора изпитаха на собствен гръб, какво е да живееш в извънредна ситуация, оставайки без ток в продължение на дни.



"Правителството съобщи, че трябва да сме подготвени за кризи и че са ни необходими запаси, които да стигнат за поне три дни – храна, вода, средства за комуникация, осветление. Вече е пуснат и правителствен уебсайт, наречен „Бъди готов“. Що се отнася до храната, всеки знае, че оризът и пастата са сред основните продукти за дългосрочно оцеляване. Аз самият съм направил само първите стъпки в това отношение. Повечето хора, които се подготвят както трябва, разполагат с големи съдове, пълни с ориз и овесени ядки, като продуктите са опаковани в специални вакуумни торби", разказва ютюбърът Стив.

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Премиерът Андри Бърнам заяви: "Обсъждаме с хората необходимостта от по-добра подготовка, тъй като живеем в свят, в който неочакваните събития изглежда стават все по-чести. Става въпрос просто за това да разполагате с необходимите запаси у дома, за да се справите в подобни моменти".



Сред най-големите защитнвици на кампанията „Бъди готов“ е министърът на отбраната Уес Стрийтинг. Той предупреди, че Великобритания е необходимо да се готви за война след 1000 дни, тъй като Русия засилва хибридната си атаки срещу НАТО.



Министърът на отбраната Уес Стрийтинг посочи: "Трябва да направим дори нещо повече и да се попитаме дали сме готови да издържим на все по-сложни кибератаки срещу нашия бизнес. Готови ли сме за вероятността да бъдат прекъснати жизненоважни вериги за доставки, предизвикана от враждебни държавни субекти или терористи. Как бихме се справили, ако системите за разплащане в местния супермаркет спрат да работят? Това са именно онези ежедневни предизвикателства и заплахи, с които е напълно възможно да се сблъскаме. Напълно уместно е да призовем страната да бъде подготвена за подобни ситуации и да поискаме от всеки да даде своя принос".

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Хората са призовани и да държат пари в брой у дома в случай, че системите за банкови разплащания бъдат блокирани.



"Интересно е, защото в много европейски държави, например в Швейцария, наличието на убежища под жилищните сгради е задължително още от 60-те години на миналия век. Скандинавски държави като Финландия и Швеция са много по-добре подготвени от Обединеното кралство. Тук ситуацията е малко по-различна, по-скоро нагласата е: „О, май е време да предприемем нещо“, казва от своя страна Стив.

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