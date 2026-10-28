САЩ и Великобритания предприемат мерки за повишаване на готовността при мащабни кризи, които могат да засегнат електрозахранването, комуникациите и веригите за доставки. Пентагонът разработва план, който предвижда основните американски военни бази да поддържат ключовите си операции самостоятелно в продължение на поне 90 дни при евентуален мащабен конфликт, съобщава Fox News.

Междувременно британското правителство започна национална кампания за подготовка на домакинствата при извънредни ситуации. Властите препоръчват на гражданите да разполагат със запаси от вода, храна и други продукти от първа необходимост за поне три дни при прекъсване на основни услуги.

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Пентагонът подготвя военните бази на територията на континенталната част на САЩ да поддържат основните си операции самостоятелно в продължение на най-малко 90 дни. Изискването е част от военната инициатива FORTRESS, чиято цел е да гарантира, че американската армия ще запази боеспособността си дори при мащабни прекъсвания на електрозахранването и други критични услуги.

„Не искаме и не можем да разчитаме на стандартната гражданска общинска инфраструктура за управлението на нашата национална отбрана, защото това е недопустим риск”, заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел, който оглавява инициативата. По думите му електрозахранването вече е ключов фактор за воденето на бойни действия, тъй като без електричество спират комуникациите, водоснабдяването, военната логистика, поточните линии и командните структури.

Планът предвижда използването на преносими ядрени реактори, мащабни системи за съхранение на енергия в батерии и независими локални електрически мрежи. Те биха позволили на военните бази да продължат работа дори при продължително прекъсване на захранването от гражданската електропреносна мрежа.

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Стратегията FORTRESS предвижда и подготовка на американската промишленост за евентуален мащабен конфликт на няколко фронта. За целта чрез програмата за граждански резерв от производствени мощности Пентагонът планира да идентифицира търговски предприятия, които при криза биха могли да преминат към производство за нуждите на отбраната.

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За да не се допусне парализа при сериозни нарушения на международните вериги за доставки, Пентагонът предвижда създаването на стратегически запаси от боеприпаси, горива, критични минерали, електронни компоненти, резервни части и медицински материали. За най-важните военни доставки планът предвижда поне два квалифицирани източника за снабдяване или производство, за да се намали зависимостта от един-единствен доставчик.

Инициативата включва и мерки за защита на военните комуникации, навигацията и сателитните системи при заглушаване на GPS сигнали или смущения в космическата инфраструктура.

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На този фон правителството на Обединеното кралство стартира кампания за повишаване на готовността на гражданите при извънредни ситуации, включително продължителни прекъсвания на електрозахранването. От британските институции посочват, че макар националната електроенергийна система да е устойчива, екстремни метеорологични условия, системни повреди или кризисни ситуации могат да причинят продължителни прекъсвания на тока, които да засегнат цели региони.

Властите изрично напомнят на гражданите, че при липса на ток газовите отоплителни системи, които зависят от електричество, термопомпите и домашният интернет няма да работят. Мобилните комуникации също могат да бъдат нарушени, а водоподаването по тръбопроводите може да бъде засегнато.

За да посрещнат подобен сценарий, британските семейства са съветвани да разполагат у дома с тридневен запас от бутилирана питейна вода по три литра на човек дневно, трайни консервирани храни, неизискващи топлинна обработка, както и отварачка. В списъка на препоръчителните принадлежности влизат фенерчета с батерии или ръчно задвижване, резервни батерии, радиоприемници и малка сума пари в брой при евентуални затруднения с електронните разплащания и банкоматите.

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Във Великобритания съществува и система с буквени обозначения на районите, която може да се използва за планирани прекъсвания на електрозахранването при извънреден енергиен недостиг. В подобен случай захранването може да бъде прекъсвано поетапно за около три часа в отделните райони. За уязвимите граждани и хората, използващи медицинско оборудване, зависещо от електричество, е предвидена възможност за регистрация в специална система за приоритетна подкрепа при аварии.

Редактор: Мария Барабашка