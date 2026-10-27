Германската армия се подготвя за сценарий на реален военен конфликт чрез строго секретен оперативен план с кодовото наименование OPLAN. Документът от около 1000 страници определя конкретната роля на Берлин в случай на ескалация на напрежението и пряка руска атака срещу държава членка на НАТО, съобщава "Дойче веле".

След края на Студената война Германия десетилетия наред съкращаваше военния си капацитет, отмени задължителната казарма и ограничи драстично средствата за отбрана. В резултат на това при руското нахлуване в Украйна през 2022 г. Бундесверът не беше в състояние да защити адекватно нито територията на страната, нито съюзниците си в Алианса. Това наложи спешно пренастройване – значително увеличение на военния бюджет, мащабна кампания за привличане на военнослужещи и изготвяне на изцяло нова отбранителна доктрина.

Германия въвежда лазери с изкуствен интелект за защита на критичната си инфраструктура (ВИДЕО)

„Планът е дълъг около 1000 страници. Това е жив документ, който не е завършен. Трябваше да започнем буквално от нулата”, коментира подполковник Марсел Бонерт, експерт по отбрана и първи ръководител на екипа, натоварен с разработването на стратегията.

Секретността на OPLAN е критична за ефективността му, подчертават експертите. „Германия не иска противникът да знае кои маршрути, пътища и мостове ще бъдат използвани за придвижване на подкрепления. Ако тази информация е публично достъпна, Русия също може да се сдобие с нея”, обяснява експертът по сигурността в Германския съвет за външна политика Айлин Матле.

Географското положение в сърцето на континента превръща Германия в естествен транзитен и логистичен център на НАТО. В случай на агресия срещу източния фланг на пакта основната част от съюзническите войски, огромни количества бойна техника и провизии ще преминат именно през германски пристанища и пътни коридори.

„Приблизително 800 000 военнослужещи и 200 000 превозни средства трябва да преминат транзитно през страната ни в рамките на шест месеца. Затова трябва да гарантираме, че те могат да използват транспортната ни мрежа напълно безопасно”, изчислява Бонерт.

Планът предвижда защита от диверсии и саботажи, които военните определят като напълно реалистичен сценарий. В същото време отделни части от OPLAN ще трябва да бъдат представени пред обществото, тъй като изпълнението им ще изисква координирани действия от страна на цивилното население, министерствата и местните власти. В обратна посока пък през страната ще преминават ранени бойци и бежанци.

Въпреки че списъкът със задачи пред германската армия остава дълъг, експертите посочват, че защитата разчита на колективния механизъм на 32-те държави в НАТО и 27-те страни в Европейския съюз. Същевременно OPLAN е структуриран така, че при евентуална най-критична фаза на конфликта да намали зависимостта на европейската отбрана от въоръжените сили на САЩ, доколкото това е възможно.

Редактор: Мария Барабашка