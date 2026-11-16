Деканът на Факултета по спорт и физическо възпитание към Университета в Нови Сад Патрик Дрид и неговият предшественик Небойша Максимович са задържани по подозрения в злоупотреба със служебно положение. Двамата са обвинени, че с действията си са нанесли финансови щети на бюджета на автономната област Войводина, съобщи кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

Според Висшата прокуратура в Нови Сад става въпрос за неправомерно облагодетелстване на факултета с близо 19,5 милиона сръбски динара. Разследващите твърдят, че между 2023 и 2026 г. двамата са сключвали договори с различни спортни клубове, организации и федерации, без да получат необходимото разрешение от властите във Войводина.

Макар формално да са били представени като споразумения за организиране на спортни дейности, според прокуратурата договорите на практика са представлявали отдаване на помещения под наем. По тях са били изплащани и възнаграждения на определени служители.

Дрид и Максимович са задържани за срок до 48 часа. В знак на протест срещу ареста си настоящият декан е обявил гладна стачка.

Задържането съвпада с насрочено извънредно заседание на факултетния Научен съвет, на което трябва да бъде разгледан вот на недоверие срещу Дрид. Пред сръбското издание „Ало“ той заяви, че няма намерение да подава оставка под натиск.

Името на Патрик Дрид стана широко известно по време на продължителните антиправителствени протести в Сърбия. През април 2025 г. той беше първият университетски декан, поискал полицейска намеса срещу студентска блокада. При последвалите сблъсъци в Нови Сад силите на реда използваха палки и сълзотворен газ срещу демонстрантите.

Студентските протести започнаха след трагедията от 1 ноември 2024 г., когато срутването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад отне живота на 16 души, а още един човек беше тежко ранен. Инцидентът предизвика масово обществено недоволство и протести срещу управляващите. Само два месеца след полицейската намеса във факултета Дрид беше удостоен с едно от високите държавни отличия на Сърбия - Ордена на Караджорджевата звезда, първа степен. Наградата му беше връчена лично от президента Александър Вучич на 28 юни 2025 г. по време на официална церемония в Белград по случай националния празник Видовден.