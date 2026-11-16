Планираното увеличение на бюджета за отбрана е положителна стъпка, но България продължава да изостава с модернизацията на въоръжените си сили. Това заяви в ефира на NOVA NEWS председателят на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов.

През 2027 г. средствата за отбрана се предвижда да нараснат със 17% до 3,15 млрд. евро. Според Божилов обаче заложените 2,23 на сто от брутния вътрешен продукт остават под планираните 2,33%. Той припомни, че правителството е приело план за постепенно увеличаване на разходите за отбрана до 3,5 процента от БВП през 2035 г. „Модернизацията на Армията през годините е много забавена. Взимани са решения, които и сега ни тежат“, посочи експертът. По думите му България се нуждае от ясна концепция за развитието на въоръжените сили, съобразена с новите заплахи и необходимостта от териториална отбрана.

Божилов подчерта, че вече сключените договори за изтребителите F-16, бойните машини „Страйкър“ и новите патрулни кораби трябва да бъдат изпълнени. Според него обаче е необходимо много по-сериозно внимание към дроновете, роботизираните системи, изкуствения интелект и съвременните комуникационни технологии.

„Ако не включим българската индустрия в създаването на способности за Армията, ще се превърнем просто в купувач на военна техника от чужбина“, предупреди той. Божилов настоя за възстановяване на връзката между Армията, науката и отбранителната индустрия, както и за ефективни мерки срещу корупцията.

Експертът коментира и недостига на военнослужещи. По думите му над 20% от щатните места в Армията остават незаети, а част от кандидатите не покриват необходимите физически и образователни изисквания. Според него по-високите възнаграждения не са достатъчни, за да привлекат младите хора. Необходимо е Българската армия да предлага съвременна техника и възможности за професионално развитие.

По отношение на европейската сигурност Божилов заяви, че изградената след Втората световна война система за сигурност на практика се разпада. Според него България трябва активно да участва в общите решения на НАТО и Европейския съюз, като се отчита и ролята на държави извън ЕС като Великобритания, Норвегия и Турция.

Бившият заместник-министър отправи предупреждение и за сигурността в Черно море, което, по думите му, се е превърнало в гореща точка на войната между Русия и Украйна. „България, Румъния и Турция трябва да направят много повече както за наблюдението, така и за намирането на начини за противодействие на въздушни и морски дронове“, заяви Божилов. Според него страната ни разполага с възможности за действия не само в териториалните си води, но и в изключителната икономическа зона, а международноправните разпоредби се тълкуват прекалено ограничително от правителството.

Той подчерта, че гарантирането на безопасното корабоплаване в Черно море е от ключово значение не само за националната сигурност, но и за икономиката на България, региона и редица други държави.

Целия разговор гледайте във видеото.