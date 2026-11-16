Българската певица DARA не получи номинация за награда „Грами“. Изпълнителката и песента ѝ „Бангаранга“ не намериха място сред номинираните в нито една от четирите категории, за които бяха подадени за разглеждане.

След победата си на „Евровизия“ DARA беше предложена за номинации в категориите „Запис на годината“, „Песен на годината“, „Най-добро солово поп изпълнение“ и „Най-добър нов изпълнител“.

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Най-много номинации получи британската певица Рей. Сред категориите, в които тя може да получи награда, са „Албум на годината“, „Запис на годината“, „Най-добро музикално видео“. С 11 номинации тя изравнява рекорда на Бионсе от 2025 г. за най-много номинации в рамките на една година, получавани от изпълнителка.

Самата Бионсе постави друг рекорд, превръщайки се в първият изпълнител със 100 номинации за наградите „Грами“.

Наградите имат четири основни категории, известни като Big Four (Голямата четворка). Те се смятат за най-престижните отличия на церемонията

Номинираните в категорията „Запис на годината“ са: 

  • „Man I Need“ - Оливия Дийн
  • „Choosin’ Texas“ - Ела Лангли
  • „I Just Might“ - Бруно Марс
  • „Where Is My Husband!“ - Рей
  • „The Cure“ - Оливия Родриго
  • „Berghain“ - Розалия, Бьорк и Айвс Тюмор
  • „The Fate Of Ophelia“ - Тейлър Суифт
  • „Dracula“ - Тейм Импала с участието на Джени 

Номинираните в категорията „Песен на годината“ са: 

  • „Berghain“ - Розалия, Бьорк и Айвс Тюмор
  • „Choosin’ Texas“ - Ела Лангли
  • „The Cure“ - Оливия Родриго 
  • „Hate That I Made You Love Me“ - Ариана Гранде 
  • „I Knew It, I Knew You“ (от „Играта на играчките 5“) - Тейлър Суифт
  • „Man I Need“ - Оливия Дийн
  • „Risk It All“ - Бруно Марс 
  • „Where Is My Husband!“ - Рей

Номинираните в категорията „Най-добър нов изпълнител“ са: 

  • Анжин дьо Поатрин
  • Гийс
  • Ела Лангли
  • Слейтър
  • Сиена Спиро
  • Дон Толивър
  • Реми Улф
  • Сестрите Уомак

 Номинираните в категорията „Албум на годината“ са: 

  • „Lost Weekend“ - Фийби Бриджърс
  • „The Art of Loving“ - Оливия Дийн
  • „Dandelion“ - Ела Лангли
  • „The Romantic“ - Бруно Марс
  • „This Music May Contain Hope.“ - Рей
  • „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ - Оливия Родриго
  • „Lux (Complete Works)“ - Розалия
  • „The Life of a Showgirl“ - Тейлър Суифт

Другата категория, в която DARA се състезаваше, беше „Най-добро солово поп изпълнение“. Номинираните в категорията са: 

  • „Man I Need“ - Оливия Дийн
  • „Risk It All“ - Бруно Марс 
  • „Where Is My Husband!“ - Рей
  • „The Cure“ - Оливия Родриго 
  • „Sauvignon Blanc“ - Розалия

Редактор: Георги Иванов

Източник: Grammy, billboard, Теодора Славянова, БТА