Photo: EPA/BGNES
Българската певица DARA не получи номинация за награда „Грами“. Изпълнителката и песента ѝ „Бангаранга“ не намериха място сред номинираните в нито една от четирите категории, за които бяха подадени за разглеждане.
След победата си на „Евровизия“ DARA беше предложена за номинации в категориите „Запис на годината“, „Песен на годината“, „Най-добро солово поп изпълнение“ и „Най-добър нов изпълнител“.
Най-много номинации получи британската певица Рей. Сред категориите, в които тя може да получи награда, са „Албум на годината“, „Запис на годината“, „Най-добро музикално видео“. С 11 номинации тя изравнява рекорда на Бионсе от 2025 г. за най-много номинации в рамките на една година, получавани от изпълнителка.
Самата Бионсе постави друг рекорд, превръщайки се в първият изпълнител със 100 номинации за наградите „Грами“.
Наградите имат четири основни категории, известни като Big Four (Голямата четворка). Те се смятат за най-престижните отличия на церемонията
Номинираните в категорията „Запис на годината“ са:
- „Man I Need“ - Оливия Дийн
- „Choosin’ Texas“ - Ела Лангли
- „I Just Might“ - Бруно Марс
- „Where Is My Husband!“ - Рей
- „The Cure“ - Оливия Родриго
- „Berghain“ - Розалия, Бьорк и Айвс Тюмор
- „The Fate Of Ophelia“ - Тейлър Суифт
- „Dracula“ - Тейм Импала с участието на Джени
Номинираните в категорията „Песен на годината“ са:
- „Berghain“ - Розалия, Бьорк и Айвс Тюмор
- „Choosin’ Texas“ - Ела Лангли
- „The Cure“ - Оливия Родриго
- „Hate That I Made You Love Me“ - Ариана Гранде
- „I Knew It, I Knew You“ (от „Играта на играчките 5“) - Тейлър Суифт
- „Man I Need“ - Оливия Дийн
- „Risk It All“ - Бруно Марс
- „Where Is My Husband!“ - Рей
Номинираните в категорията „Най-добър нов изпълнител“ са:
- Анжин дьо Поатрин
- Гийс
- Ела Лангли
- Слейтър
- Сиена Спиро
- Дон Толивър
- Реми Улф
- Сестрите Уомак
Номинираните в категорията „Албум на годината“ са:
- „Lost Weekend“ - Фийби Бриджърс
- „The Art of Loving“ - Оливия Дийн
- „Dandelion“ - Ела Лангли
- „The Romantic“ - Бруно Марс
- „This Music May Contain Hope.“ - Рей
- „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ - Оливия Родриго
- „Lux (Complete Works)“ - Розалия
- „The Life of a Showgirl“ - Тейлър Суифт
Другата категория, в която DARA се състезаваше, беше „Най-добро солово поп изпълнение“. Номинираните в категорията са:
- „Man I Need“ - Оливия Дийн
- „Risk It All“ - Бруно Марс
- „Where Is My Husband!“ - Рей
- „The Cure“ - Оливия Родриго
- „Sauvignon Blanc“ - Розалия
Редактор: Георги Иванов