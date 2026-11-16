Един човек загина при тежка катастрофа, станала на пътя Стара Загора – Казанлък, край село Тулово, в понеделник. Сигналът за инцидента е подаден в 12:30 часа. Произшествието причинило и пожар.

По първоначална информация в близост до бензиностанция се ударили камион с ремарке и микробус, управлявани от двама мъже, чиято самоличност все още се установява. След удара камионът се запалил. Кабината му е изгоряла.

При катастрофата е загинал водачът на микробуса. Шофьорът на камиона е тестван за алкохол, като пробата му е отрицателна. Той е откаран в Спешния център в Стара Загора за оказване на медицинска помощ.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Полицейски екип извършва оглед на мястото. Движението в района временно е спряно, а обходът е през селата Бузовград, Розово, Кънчево и Ягода.

По-рано от Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха за ограничение при 210-ия километър на път I-5 Казанлък – Тулово с обходен маршрут през Казанлък – Бузовград – Ръжена – пътен възел „Ягода“ и обратно.