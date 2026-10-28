Американските въоръжени сили са похарчили над 47 млрд. долара за войната срещу Иран. Това е с 25% повече от прогнозите на Министерството на отбраната през юли, предаде „Ройтерс”, като се позова на данни на Пентагона.

Новите данни за нарастващите разходи идват в момент, когато републиканците се опитват да преодолеят политическите последици от непопулярната война. На 3 ноември предстоят избори, които ще определят контрола над Конгреса през следващите две години.

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Въздействието на конфликта върху световните цени на енергията отслаби подкрепата за кандидатите на Републиканската партия и навреди на рейтинга на президента Доналд Тръмп. В момента републиканците разполагат с крехко мнозинство и в двете камари на Конгреса.

Последните оценки на Пентагона включват оперативните разходи за военните действия, както и над 29 млрд. долара, необходими за попълване на запасите от изразходвани боеприпаси. За замяната на унищожената по време на войната военна техника, включително самолети и дронове, ще са необходими още над 6 млрд. долара.

Тръмп започна войната срещу Иран съвместно с Израел през февруари с очакването, че конфликтът ще бъде кратък.

Американската стратегия първоначално предвиждаше използването на скъпоструващи високоточни ракети за унищожаване на иранските отбранителни системи. Впоследствие се премина към по-евтини и налични в големи количества боеприпаси, включително неуправляеми авиационни бомби.

Примирието през април обаче даде възможност на Иран да разчисти затрупаните подземни хранилища и да възстанови част от своите отбранителни системи, ракети и дронове, които дотогава бяха недостъпни.

По-късно Тръмп наложи морска блокада на Иран, за да прекъсне износа му на петрол, като си запази възможността да поднови военните операции след междинните избори за Конгреса.

Според високопоставени американски представители Пентагонът се подготвя да възобнови широкомащабните военни действия, ако получи такава заповед.

Редактор: Мария Барабашка