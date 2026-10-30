Никола Райчев ще изтърпи 20 години затвор за убийството на Ангел Здравков в Пазарджик. Това постанови Върховният касационен съд с окончателно решение. Съдебният състав отменя квалификацията за предумишлено убийство, но оставя в сила наказанието, определено от Апелативния съд в Пловдив.

Случаят е от 29 септември 2023 г. на улица „Панайот Волов“ в Пазарджик. Райчев нанесъл две дълбоки прободни рани с нож на съперника си Ангел. Това се случило пред очите на приятелката му. Основния мотив е ревност от страна на извършителя.

Доживотен затвор и 1 млн. лв. компенсация за убийството на Ангел Здравков

На първа инстанция Окръжният съд в Пазарджик призна Райчев за виновен в умишлено убийство по особено мъчителен начин, и му наложи доживотен затвор. С решението си Апелативният съд в Пловдив промени наказанието на 20 години лишаване от свобода. Райчев беше осъден и да изплати обезщетения на близките на убития.

ВКС приема, че доказателствата по делото установяват умисъл за убийство, но не и предумисъл. Според доказателствата Райчев е планирал убийството предварително. Съдиите посочват, че той не е взел решението в спокойно състояние. Решението е възникнало непосредствено след като извършителят видял Ангел с приятелката му, а случилото се след това е резултат от бързо развила се емоционална ескалация. Магистратите описват преживяното от жертвата като "изключително физическо и психическо мъчение".

Двадесет години лишаване от свобода са максималният размер на срочното наказание и според съда представляват справедлива реакция спрямо тежестта на престъплението. Решението е окончателно и идва след продължило близо три години съдебно производство и обществено напрежение в Пазарджик - вълна от протести на близки и съграждани на Ангел Здравков, които настояваха за най-тежкото наказание .

Редактор: Ралица Атанасова