Тежка катастрофа затвори пътя Варвара - Велинград. По първоначално получените данни ремарке за превоз на трупи, което било празно, се откачило от влекач и ударило движещ се в насрещното товарен автомобил. Шофьорът на камиона е в тежко състояние, транспортиран е в болницата във Велинград.

На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Съдът пусна под домашен арест Никола Бургазлиев, подсъдим за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

Униформени отбиват движението при село Варвара и при Гара Костандово през разклона за Ракитово.



Снимка: МВР

Престои да бъде извършен оглед на местопроизшествието от дежурна група на РУ-Велинград.