Снимка: МВР
Единият шофьор е в тежко състояние
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара - Велинград. По първоначално получените данни ремарке за превоз на трупи, което било празно, се откачило от влекач и ударило движещ се в насрещното товарен автомобил. Шофьорът на камиона е в тежко състояние, транспортиран е в болницата във Велинград.
На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
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Униформени отбиват движението при село Варвара и при Гара Костандово през разклона за Ракитово.
Снимка: МВР
Престои да бъде извършен оглед на местопроизшествието от дежурна група на РУ-Велинград.
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