Никола Бургазлиев, срещу когото се води дело за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг през 2025 г., излиза от ареста. Окръжният съд в Бургас уважи искането на защитата му и замени досегашната мярка „задържане под стража“ с домашен арест с електронна гривна, който ще се контролира чрез електронно наблюдение.

Адвокатите на подсъдимия настояха за по-леката мярка, като изтъкнаха продължителността на задържането му и доказателства, представени в хода на съдебния процес. Сред обсъжданите материали са и видеозаписи от пункт за технически прегледи, свързани с изясняването на обстоятелствата около инцидента.

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Произнасянето по мярката за неотклонение не засяга разглеждането на обвиненията срещу Бургазлиев. Делото продължава, като следващото заседание е насрочено за 3 ноември.

Майката на загиналата Христина - Златка Соколова, изрази възмущението си от решението за домашен арест. „Няма как да го приема. Просто не го приемам. Това момче ми уби детето, а те го пускат под домашен арест“, заяви тя.

Катастрофата стана на 14 август 2025 г., когато управляваното от Бургазлиев АТВ напусна пътното платно и връхлетя върху пешеходци в Слънчев бряг. При удара пострадаха петима души, сред които 35-годишната Христина и четири деца. Жената почина на 3 септември след близо три седмици в кома, а малкият ѝ син получи тежки наранявания.

В хода на съдебното производство бяха разгледани редица експертизи, свързани с техническото състояние на превозното средство и действията на водача. Според тройната автотехническа експертиза по АТВ-то не са установени технически неизправности. Вещите лица са изчислили, че при удара машината се е движила с приблизително 28 км/ч, като преди сблъсъка не са открити следи от спиране.

Експертите са установили още, че след първоначален завой наляво водачът е предприел рязка маневра надясно, вследствие на която АТВ-то се е качило на тротоара.

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Защитата обаче оспорва част от обстоятелствата около техническото състояние на машината. Адвокатите поставиха въпроси за евентуално премахване на защитен елемент от превозното средство през 2023 г., както и за начина, по който са извършвани техническите му проверки.

По делото бяха изследвани и проби за наркотични вещества. Експертизите установиха наличие на THC - активната съставка на марихуаната, в кръвта и урината на Бургазлиев. Според вещите лица резултатите са съвместими с инцидентна употреба, вероятно между 36 и 48 часа преди катастрофата.

Прокуратурата e повдигнала обвинение за причиняване на смърт и телесни повреди при евентуален умисъл. Дали ще бъде пуснат от ареста ще стане ясно в 7-дневен срок, след решение на Апелативния съд в Бургас. Определението е било подписано с особено мнение от единия от съдиите.

Редактор: Цветина Петкова