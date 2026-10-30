Дефицитът в бюджета няма как да се свие до 3% още от догодина, но изискванията на Брюксел са това да стане до 2029 година, съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му в момента текат консултации с Еврокомисията, след като страната ни представи бюджетния си план за 2027 г. Бюджетът за догодина ще бъде представен следващата седмица, като така на практика не се спазва изискването по Закона за публичните финанси проектът да е в парламента до края на октомври.

Икономистът Щерьо Ножаров коментира в ефира на NOVA NEWS, че не е реалистично дефицитът в бюджета да се свие до 3% от догодина, защото в публикуваната план-сметка на правителството е записано, че дефицитът без мерки би бил 7,3%. „От тези проценти много трудно може да се смъкне на 3%. Затова тази година по-скоро битката е така нареченият структурен дефицит и дефицитът на начислена, а не на касова основа, дали ще си остане 5%, или може да бъде свален на 4,3%, както претендира правителството. За да бъде свален на 4,3% обаче на начислена основа и като структурен дефицит това трябва да стане с трайни мерки“, обясни икономистът. По думите му ЕК гледа само трайни структурни мерки.

Проектобюджетът трябва да бъде представен първо пред българите и после пред ЕК, смята икономистът доц. Щерьо Ножаров

Ножаров каза още, че забавянето на представянето на бюджета, според Конституционния съд, не представлява конституционен или законодателен проблем. „Конституционно нарушение би било умишлено забавяне след 30 декември. От друга страна за бизнеса и гражданите това е притеснително, защото те не знаят какво ги очаква“, подчерта икономистът. По думите му към момента не се вижда реален опит за ограничаване на държавните разходи.

Ножаров каза също, че още следващата година данък сгради и такса смет ще бъдат повишени с актуализацията на оценките, което ще повлияе върху личния разполагаем доход на гражданите. „В същото време ежегодното вдигане на минималния и максималния осигурителен доход, от което се очакват половин милиард евро, води до това, че ние реално не се борим със сивата икономика“, посочи икономистът. Според него се натоварват все повече светлите данъкоплатци, а в областта на сивата икономика не се виждат никакви мерки.

Щерьо Ножаров смята, че най-големият риск, който не е под контрола на правителството и на българското общество, е нисък икономически растеж и вече има такива сигнали. „Международният валутен фонд намали прогнозите си за икономически растеж на България най-вече заради геополитическия риск. Ако има нисък икономически растеж, няма да има данъчна събираемост. Т.е. предвидените приходи в бюджета няма да се изпълнят“, подчерта икономистът.

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Редактор: Цвета Лазаркова