Годишната инфлация у нас достигна 5,1% през август, отчете националната статистика. На месечна база поскъпването на цените е с 0,6 на сто. Най-много са се увеличили разходите ни за транспорт – с над 5%.

На този фон финансовият министър Гълъб Донев увери, че бюджетната процедура за 2027 година вече е започнала. Целта е план-сметката за 2027-ма да бъде представена до 15 октомври пред Европейската комисия. По думите на Донев правителството прави всичко възможно дефицитът да бъде до 3%.

Пълният проект на бюджета трябва да бъде представен до 15 октомври и пред българското общество. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS икономистът доц. Щерьо Ножаров. „Ангажиментите пред ЕК са отделни. Пред комисията се представя бюджетен план, но след като е публикуван пълният проект на бюджета, тоест е видим за българското общество и регламентът изрично казва 15 октомври и за двете“, уточни той.

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Икономистът каза още, че по новата фискална рамка на ЕС се следят два параметъра и състоянието на дефицита е вторият по важност. Първият по важност параметър е трендът на растеж на първичните разходи, а там няма никакъв спад.

„Нетните първични разходи са всичките бюджетни разходи, които са без еднократни плащания, без обслужването на дълга, тоест плащане по лихви, без съфинансирането на проекти по фондовете на ЕС и без някои социални плащания или свързани с цикличност като безработицата“, обясни доц. Ножаров.

По думите му увеличението на основните лихви на Европейската централна банка категорично оскъпява плащането по дълга на страната, както и оскъпява и новите емисии. „Фактът, че България е в процедура по свръхдефицит, увеличава и рисковата премия. Определено, ние вече сме в официална процедура по свръхдефицит. И ако на 15 октомври ние представим бюджета на Еврогрупата, около 1 ноември вероятно може да ни го върнат за корекции. Това още повече ще увеличи рисковата премия, тъй като ще се види, че България не прави реформи. Това е видимо, защото ние каквито еквилибристики да правим с дефицита, то се вижда, че бюджета на НОИ е като черна дупка“, заяви икономистът.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова