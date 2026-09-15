Австралийците стават все по-самотни и социално изолирани, като делът на хората, изпитващи хронична социална изолация, почти се е удвоил за две десетилетия.

Изследването, публикувано в сп. International Journal of Epidemiology, анализира данни от националното представително проучване „Динамика на домакинствата, доходите и заетостта в Австралия“ (HILDA), обхващащо 23 години. То предоставя едни от първите дългосрочни национални данни за тенденциите в усещането за самота и социалната изолация в страната.

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Делът на хората, преживели социална изолация поне в един етап от проучването, се е увеличил от 16,9% през 2001 г. на 29,9% през 2023 г. Хроничната социална изолация, отчетена в поне два последователни етапа, приблизително се е удвоила - от 10,3% през 2002 г. на 20,5% през 2023 г.

При усещането за самотата тенденцията е различна. То като цяло намалява през първото десетилетие на века, но от 2010 г. отново започва да нараства. Делът на хората, изпитващи хронична самота, се е увеличил от 6,3% през 2002 г. на 8,4 на сто през 2023 г.

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Най-значително е нарастването на усещането за самота сред младите хора, докато възрастните трайно са с най-високи нива на социална изолация и при тях е отчетен и най-големият ръст на този показател.

Самотата и социалната изолация са по-разпространени сред безработните, хората, живеещи в райони с по-нисък социално-икономически статус, вдовиците и вдовците, живеещите сами, както и сред хората с по-ниско образование.

Редактор: Никола Тунев