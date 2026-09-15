Протестът на румънските овцевъди пред сградата на правителството на площад „Виктория“ в Букурещ ескалира в сериозни сблъсъци между групи демонстранти и органите на реда, съобщават местните медии, съобщава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Жандармерията е била принудена да използва сълзотворен газ, за да овладее напрежението.

На няколко души е оказана спешна медицинска помощ на място, а други са транспортирани до болнични заведения с дихателни проблеми и леки наранявания. Има и задържани демонстранти, които са отведени в полицейски участъци за изясняване на самоличността им и документиране на прояви на хулиганство. На тях ще бъдат наложени и административни глоби.

Снимка: БТА/AП

По първоначална информация на жандармерията на Букурещ сред протестиращите вероятно е имало „инфилтрирани лица и агитатори“, които са се опитали да провокират безредиците.

Suveranistii rup gardul dupa ce au blocat traficul in Piata Victoriei pic.twitter.com/Ww6iVYpFP0 — aktual24.ro (@ak24ro) September 15, 2026

Още в началото на протеста в тълпата е забелязан възрастен мъж с плакат с надпис „Калин Джорджеску е президент“. По-късно група протестиращи са скандирали името на бившия крайнодесен кандидат за президент на анулираните избори през 2024 г.

В хода на демонстрацията към множеството са се присъединили и поддръжници на крайнодесните партии „Алианс за обединение на румънците“ и SOS Румъния, отбелязват местните медии.

„Чувам, както винаги, че тоталитарната държава се опитва да прави разни номера. Внимавайте да не се замесвате и да не се поддавате на провокации от страна на внедрени лица“, написа в официалния си профил във Facebook лидерът на АУР Джордже Симион.

Междувременно от правителствената пресслужба заявиха: „Към този момент нито една от представителните организации на овцевъдите не се намира на площада“.

Румънският президент Никушор Дан написа в социалната мрежа Х: "Насилието, на което сме свидетели днес на площад „Виктория“, е изключително сериозно. Категорично осъждам подобни действия и всеки опит легитимният протест да бъде превърнат в улични сблъсъци".

Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă.

Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 15, 2026

По думите му "нападенията и посегателствата, както и актовете на вандализъм, са неприемливи и трябва да бъдат строго санкционирани в съответствие със закона. Никакво недоволство не може да оправдае подобно поведение и застрашаването на други граждани на улицата".

🚨🇷🇴Huge protest by Romanian patriots in Bucharest against the EU’s insane laws.



Romanian patriots took to the streets today to stand against the dictatorship from Brussels.



Romanians have defeated even worse dictatorships.



They will defeat the EU dictatorship too.… — Mario ZNA (@MarioBojic) September 15, 2026

"Също толкова сериозни и осъдителни са подстрекаването към насилие и опитът на безотговорни политици изкуствено да засилват общественото напрежение, за да превземат легитимен митинг, породен от основателно недоволство. В едно демократично общество протестът е форма на свобода, а не на сплашване. За съжаление, виждаме как речта на омразата, която все по-често се насърчава в публичното пространство, включително онлайн, води до драматични последици и се превръща в действия, за които впоследствие съжаляваме", се казва още в изявлението.

Президентът призовава към разум и отговорност с думите: "Пътят на диалога остава единственият, който може да предложи решения".

Редактор: Георги Иванов