Жандармерията използва сълзотворен газ, има задържани и пострадали демонстранти

Протестът на румънските овцевъди пред сградата на правителството на площад „Виктория“ в Букурещ ескалира в сериозни сблъсъци между групи демонстранти и органите на реда, съобщават местните медии, съобщава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Жандармерията е била принудена да използва сълзотворен газ, за да овладее напрежението.

На няколко души е оказана спешна медицинска помощ на място, а други са транспортирани до болнични заведения с дихателни проблеми и леки наранявания. Има и задържани демонстранти, които са отведени в полицейски участъци за изясняване на самоличността им и документиране на прояви на хулиганство. На тях ще бъдат наложени и административни глоби.

1Снимка: БТА/AП

По първоначална информация на жандармерията на Букурещ сред протестиращите вероятно е имало „инфилтрирани лица и агитатори“, които са се опитали да провокират безредиците.

Още в началото на протеста в тълпата е забелязан възрастен мъж с плакат с надпис „Калин Джорджеску е президент“. По-късно група протестиращи са скандирали името на бившия крайнодесен кандидат за президент на анулираните избори през 2024 г.

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В хода на демонстрацията към множеството са се присъединили и поддръжници на крайнодесните партии „Алианс за обединение на румънците“ и SOS Румъния, отбелязват местните медии.

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Чувам, както винаги, че тоталитарната държава се опитва да прави разни номера. Внимавайте да не се замесвате и да не се поддавате на провокации от страна на внедрени лица“, написа в официалния си профил във Facebook лидерът на АУР Джордже Симион.

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Междувременно от правителствената пресслужба заявиха: „Към този момент нито една от представителните организации на овцевъдите не се намира на площада“.

Румънският президент Никушор Дан написа в социалната мрежа Х: "Насилието, на което сме свидетели днес на площад „Виктория“, е изключително сериозно. Категорично осъждам подобни действия и всеки опит легитимният протест да бъде превърнат в улични сблъсъци".

По думите му "нападенията и посегателствата, както и актовете на вандализъм, са неприемливи и трябва да бъдат строго санкционирани в съответствие със закона. Никакво недоволство не може да оправдае подобно поведение и застрашаването на други граждани на улицата".

"Също толкова сериозни и осъдителни са подстрекаването към насилие и опитът на безотговорни политици изкуствено да засилват общественото напрежение, за да превземат легитимен митинг, породен от основателно недоволство. В едно демократично общество протестът е форма на свобода, а не на сплашване. За съжаление, виждаме как речта на омразата, която все по-често се насърчава в публичното пространство, включително онлайн, води до драматични последици и се превръща в действия, за които впоследствие съжаляваме", се казва още в изявлението.

Президентът призовава към разум и отговорност с думите: "Пътят на диалога остава единственият, който може да предложи решения".

Редактор: Георги Иванов
Източник: Мартина Ганчева - кореспондент на БТА в Букурещ

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