Втора инстанция потвърди задържането под стража за обвиняемата Александрина Тотева, подсъдима за убийството на едногодишното дете във Варна. Определението не подлежи на обжалване.

33-годишната жена се изправя пред съда по подозрения за причиняване смъртта на момченцето, което отглеждала заедно с биологичната му баба.

Детето, намерено мъртво във Варна, починало дни преди тялото му да бъде открито

Детето беше намерено мъртво на 30 август в квартирата на двете жени. Според съдебномедицинската експертиза причина за смъртта му е черепно-мозъчна травма.

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Съдът заключи, че уврежданията не могат да бъдат обяснени с версията на обвиняемата, че детето е паднало от кошарата си. Отчетено беше и съдебното минало на жената, която е осъдена условно за шофиране след употреба на наркотици. Наказанието е влязло в сила няколко месеца преди настоящото престъпление.