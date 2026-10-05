Нова платформа за безплатен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци и ресурси бе представена днес от Министерство на образованието и науката (МОН), Центъра за творческо обучение и технологичната компания, която създава платформата. Събитието се проведе в Националния STEM център в „София Тех Парк“. Адресът на платформата е sfi.mon.bg.

Съдържанието е част от световно признатите образователни програми на технологичната компания - „Умения за иновации“ (Skills for Innovation) и „Изкуствен интелект за младежи“ (AI for Youth), които достигат до българските училища в резултат на меморандум за сътрудничество между Министерството на образованието и науката и компанията.

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Директорът на Националния STEM център проф. д-р Найден Шиваров заяви, че това е новият дом на науката, технологиите, иновациите и изкуството. Той допълни, че тази седмица започват и първите обучения за учители на територията на STEM центъра.

Директорът на Центъра за творческо обучение д-р Александър Ангелов разказа за практическото приложение на платформата в училищата. Той обясни, че не са преведени и адаптирани напълно всички учебни проекти, а около 1/5 от тях. Налична е цялостна програма за разбиране и използване на изкуствен интелект, каза Ангелов, като уточни, че могат да бъдат направени още партньорства за развиване на платформата.

Снимка: БГНЕС

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев заяви, че трябва да се работи така, че името на учителя отново да възстанови този обществен престиж, с който беше натоварен през толкова много години. По думите му пред българския учител има много предизвикателства, едно от които е как да работи с технологиите. „Трябва да намерим балансирания модел. Всеки един преподавател и всеки един ученик може да открие подхода за себе си“, каза още просветният министър и добави, че трябва да се възползваме от съвременните технологии, но не бива да пренебрегваме и същинското учене.

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Според проф. Вълчев трябва да се върне любопитството на децата по време на тяхното образование. „Трябва да стъпим на една добра основа и да се ориентираме в предизвикателствата на XXI век“, каза още той.

Снимка: БГНЕС

Платформата sfi.mon.bg използва официалният домейн на МОН. Програмата е жива, което означава, че може да бъде обогатявана във времето, а ресурсите, създадени в България, могат да бъдат споделяни в света.

Учебните материали са предназначени за ученици от 3. до 12. клас и включват презентации, работни файлове и ръководства за учителя. Те могат да се използват за проектно базирано обучение с технологии, както и при създаването на нови учебни предмети и интердисциплинарни модули в STEM кабинети и лаборатории по изкуствен интелект.

Входът в платформата се осъществява с edu.mon.bg профил или с училищен домейн. За създаването на платформата не е използван изкуствен интелект и всичко е направено от български учители за български учители.

Редактор: Цвета Лазаркова