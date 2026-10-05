Италианският премиер Джорджа Мелони е поискала от Службата на ЕС за интелектуална собственост да регистрира гласа ѝ, изричащ фразата „Аз съм Джорджа Мелони“. Така тя цели да ограничи неправомерното му използване в продукти и мултимедийно съдържание. При нарушение извършителите могат да бъдат подведени под съдебна отговорност.

Става дума за регистриране на така наречения гласов отпечатък на Мелони. Мярката цели борба с неправомерното използване на тази фраза, изречена с гласа на Мелони, за съдържание, изготвено с помощта на изкуствен интелект или на дийпейфк съдържание. Искането на Мелони се разглеждало от европейската служба. То е било отправено чрез базирана в Рим юридическа кантора.

Мелони запя заедно с група младежи на сцената на фестивала Fenix (ВИДЕО)

Мелони си спечели слава и с изказването си „Аз съм Джорджа, аз съм жена, аз съм майка, аз съм италианка, аз съм християнка“, което тя използва преди няколко години на митинг. Впоследствие по него италиански рапър създаде и рап парче. Италианският премиер кръсти и автобиографията си с „Аз съм Джорджа“, която миналата година беше похвалена от американския президент Доналд Тръмп.

Мелони от няколко години води борба срещу фалшиво съдържание, свързано с нея. Тя съди двама мъже, които са създали дийпфейк порнографско съдържание, използващо лика ѝ. Делото все още не е приключило.

Редактор: Ивета Костадинова