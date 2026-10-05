Стратегически доклад на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) призовава за цялостно предоговаряне на основните договори на Европейския съюз, за да се превърне блокът в по-свободен съюз от суверенни държави. Ако тези усилия се провалят, е необходимо да се проведе референдум за членството на Германия в ЕС, се казва в документа, за който пръв съобщи в. „Билд“.

Депутати от АзГ се застъпват за промяна в дългогодишната позиция на крайнодясната партия, противопоставяща се на членството на Германия в Европейския съюз и в еврозоната, сочи стратегическият доклад, до който агенция „Ройтерс“ е получила достъп днес.

Този ход представлява отклонение от един от основополагащите принципи на политическата формация, която бе създадена през 2013 г. до голяма степен заради противопоставянето срещу политиките на финансово спасяване на държава членка. АзГ освен това се застъпва за премахване на Икономическия и паричен съюз на ЕС или за излизането на Германия от него.

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В доклада се изразява подкрепа за приемането на национални клаузи за неучастие в определени области на политиката на ЕС като например миграцията, фискалната политика или съвместния дълг, но не се формулира позиция против еврото като валута.

Документът бе изготвен от депутати от „Алтернатива за Германия“ в Бундестага (долната камара на германския парламент) и беше обсъден на заседание миналия месец. На партиен конгрес следващата година ще се одобрят всякакви промени, свързани с политическата платформа на партията, която е в сила вече десетилетие.

Парламентарният говорител на АзГ по европейски въпроси и дългогодишен противник на еврото Петер Бьорингер отхвърли твърдения, според които докладът слага началото на промяна на партийния курс. Той изтъкна, че предложението за предоговарянето на основните договори на ЕС и провеждането на реформи, преди да се обмисли евентуално излизане от Съюза, съвпада със следваната в продължение на много години политика на партията. Той определи стратегическия доклад по-скоро като план за прилагането на вече съществуващи партийни позиции, отколкото като промяна в курса.

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Настоящата програма на АзГ призовава Германия да напусне еврозоната и ЕС да бъде заменен от нова европейска институционна рамка.

Формацията постепенно увеличи поддръжниците си чрез кампаниите си срещу миграцията след бежанския поток заради войната в Близкия изток през 2015 г. Тази стратегия ѝ помогна неколкократно да постигне успех на изборите, най-скорошните от които се произведоха в провинция Саксония-Анхалт. Партията, която се класира на второ място на националните избори след консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц, се стреми да влезе във федералното правителство след изборите през 2029 г.

Установените политически сили в Германия отказват да си сътрудничат с АзГ, която германското вътрешно разузнаване определи като „дясноекстремистка“, твърдение, което „Алтернатива за Германия“ отрича. В интервю за телевизионния канал „Цет Де Еф“ през август съпредседателката на АзГ Алис Вайдел определи еврото като „мека валута“, но не се обяви категорично за това Германия да напусне еврозоната.

Редактор: Цвета Лазаркова