Преди да купим нещо, сравняваме цени, търсим промоции, проверяваме оферти. Почти винаги въпросите са еднакви: колко ще платя и какво ще получа за това?

Защото разумното пазаруване не означава непременно да купуваме по-малко. Понякога означава да получим повече от парите, които така или иначе сме решили да похарчим.

Поръчваме вечеря, ремонтираме дома или планираме пътуване. Програмата за лоялност Кейт Койн на ОББ дава възможност част от тези ежедневни покупки да носят и нещо допълнително.

Програмата се активира лесно и безплатно в ОББ Мобайл, където клиентите откриват различни предложения на банката и нейни партньори. При изпълнение на условията на конкретната оферта получават точки, наречени Кейт Койни (Kate Coins), които могат да натрупват и използват за отстъпки при други предложения.

При програмите за лоялност често имаме стотици точки или бонуси, без да знаем какво точно струват или за какво можем да ги разменим. Тук сметката е проста: един получен Кейт Койн е на стойност от 1 евро, а при определени предложения използването му може да донесе и по-голяма отстъпка.

А ако натрупаните Кейт Койни не бъдат използвани до края на календарната година, тяхната парична равностойност се изплаща по разплащателната сметка на клиента съгласно условията на програмата.

Част от партньорите по програмата, които участват с различни оферти са: Mr. Bricolage, Гуми Диана, Orange, Office 1, Sila BG.com, TOP Rent-a-car, Caffe Market, PNG, Mr. Pizza и други.

Така следващия път, когато на екрана се появи познатото „Платено“, можем да погледнем не само колко сме похарчили.

А и какво сме получили.

Всичко е част от ОББ Мобайл, без отделна карта или изтегляне на допълнително приложение. Клиентът вижда предложенията, следи натрупаните Кейт Койни и сам решава кога да ги използва.

Това променя и гледната точка към самото плащане. Вместо покупката да приключва с излизането от магазина или потвърждението на екрана, тя може да остави стойност за следващ избор. И точно тази проста идея прави програмата лесна за разбиране - не трупаме Кейт Койни заради самото трупане, а получаваме допълнителна отстъпка, която можем да проследим и използваме