Възможностите за пренос на природен газ от Гърция към България са се увеличили с около 30% през тази година и вече достигат 93 гигаватчаса дневно. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в интервю за гръцкото икономическо издание Powergame.gr, съобщи кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

По думите ѝ развитието на Вертикалния газов коридор не само укрепва енергийната сигурност, но и създава нови маршрути за доставки към страните от Югоизточна Европа. Следващата цел е отделните национални участъци да заработят като единна, напълно свързана регионална система.

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Петрова подчерта, че изграждането на инфраструктурата само по себе си не е достатъчно. За да бъде проектът икономически жизнеспособен, са необходими достатъчен капацитет през границите, конкурентни тарифи и предвидими възможности за резервиране на преносен капацитет.

През тази година вече е пуснат в експлоатация участъкът Кулата - Кресна. В началото на следващата година се очаква да заработи и трасето Пиперево - Дупница, което трябва да увеличи с още около 10% капацитета за доставки от Гърция към България. До края на годината се предвижда да бъде завършен и участъкът Рупча - Ветрино. Според енергийния министър това ще създаде възможност за удвояване на капацитета за пренос към Румъния през точката Кардам - Негру Вода.

Важна част от новата енергийна карта на региона са и газовата връзка между Гърция и България IGB, и терминалите за втечнен природен газ в Александруполис и Ревитуса. Благодарение на тази инфраструктура страната ни има достъп както до азербайджански природен газ през Трансадриатическия газопровод, така и до доставки на втечнен газ.

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Разширяването на Вертикалния коридор позволява тези количества да продължат към други пазари в региона - Сърбия, Румъния, Молдова, Украйна и Унгария, посочи Петрова. Енергийният министър коментира и бързото развитие на системите за съхранение на електроенергия у нас. По думите ѝ за по-малко от година към системата са добавени над 6 гигавата батерийни мощности, което нарежда България сред водещите европейски пазари в тази сфера.

Според Петрова батериите дават по-голяма гъвкавост на електроенергийната система и подпомагат включването на все повече възобновяеми енергийни източници.

Тя определи засилващия се интерес на гръцки енергийни компании към инвестиции в България като естествен резултат от все по-тясната икономическа и енергийна свързаност между двете държави. За запазването на този интерес обаче страната трябва да осигури предвидими регулации и благоприятна инвестиционна среда за проекти в чистата енергия, съхранението и модернизацията на енергийната система, подчерта министърът.

Редактор: Цветина Петкова