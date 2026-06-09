„Булгартрансгаз“ увеличава капацитета за пренос на природен газ по ключови междусистемни връзки на България с Гърция, Румъния и Северна Македония. Мярката е част от изграждането и въвеждането в експлоатация на нови газови проекти по т.нар. Вертикален газов коридор.

Увеличението ще се въвежда поетапно в следващите газови години – 2026/2027 и 2027/2028 – и засяга точките на свързване Кулата/Сидирокастро, Негру Вода 1/Кардам и Кюстендил/Жидилово.

Според оператора разширението на инфраструктурата ще позволи повече количества природен газ да преминават през страната, включително втечнен газ от надеждни доставчици като САЩ, като целта е по-голяма сигурност на доставките и по-конкурентни цени в региона.

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От компанията посочват още, че увеличеният капацитет върви ръка за ръка с намаление на цената за пренос с над 11% по ключови маршрути от Гърция към България и от България към Румъния.

Как ще се увеличи капацитетът по точки

На граничната връзка Кулата/Сидирокастро капацитетът ще се увеличи на два етапа. През газова година 2026/2027 той ще достигне около 93 млн. kWh на ден, а от 2027/2028 – над 102 млн. kWh дневно, след завършване на допълнителни газопроводи.

За връзката Негру Вода 1/Кардам увеличението е планирано за 2027/2028 г., когато капацитетът ще достигне близо 297 млн. kWh на ден, след модернизация на инфраструктурата и компресорни станции.

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При Кюстендил/Жидилово капацитетът за пренос от България към Северна Македония също ще бъде повишен от 2027/2028 г. до около 38,7 млн. kWh на ден.

Увеличенията са съобразени с европейските правила за разпределяне на капацитет в газовите мрежи. В този контекст на 6 юли 2026 г. ще се проведе годишен търг за капацитетни продукти на европейската газопреносна мрежа.

Редактор: Цветина Петкова