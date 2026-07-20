Снимка: Стопкадър, NOVA
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Сигналът е изпратен до Министерството на здравеопазването и Агенция „Медицински надзор“ с настояване да бъдат предприети мерки
Зрителски сигнал за лоши условия при прием на пациенти в Националната хематологична болница. В писмо до NOVA дъщерята на жена с анемия разказва как на първи юли са чакали близо 3 часа без климатик и без достатъчно места, където пациентите да седнат.
Сигналът е изпратен и до Министерството на здравеопазването и Агенция „Медицински надзор“ с настояване да бъдат предприети мерки за по-добра организация в болницата. Но според Министерството отговорността за това е на лечебното заведение.
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След извършена вътрешна проверка от ръководството на хематологията са в готовност да осигурят вентилационна система в чакалнята за прием на пациенти като единствена възможна алтернатива. И припомнят - всички други стаи и приемни кабинети са с климатици.
„Ние разбираме тези пациенти. 107 пациенти минаха през нас. С оглед на материалната база наистина полагаме всички усилия, но има процес - пациентът трябва да мине през клинична лаборатория за изследвания, трябва да се назначат лекарства, да бъде прегледан - всички тези процеси за абсолютно всички пациенти трябва да бъдат извършени”, заяви д-р Мирела Рангелова, трансфузионен хематолог в СБАЛХЗ.Редактор: Ивета Костадинова
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