Зрителски сигнал за лоши условия при прием на пациенти в Националната хематологична болница. В писмо до NOVA дъщерята на жена с анемия разказва как на първи юли са чакали близо 3 часа без климатик и без достатъчно места, където пациентите да седнат.

Сигналът е изпратен и до Министерството на здравеопазването и Агенция „Медицински надзор“ с настояване да бъдат предприети мерки за по-добра организация в болницата. Но според Министерството отговорността за това е на лечебното заведение.

Здравното министерство изпрати сигнал до ГДНП заради нередности в Националната хематологична болница

След извършена вътрешна проверка от ръководството на хематологията са в готовност да осигурят вентилационна система в чакалнята за прием на пациенти като единствена възможна алтернатива. И припомнят - всички други стаи и приемни кабинети са с климатици.

„Ние разбираме тези пациенти. 107 пациенти минаха през нас. С оглед на материалната база наистина полагаме всички усилия, но има процес - пациентът трябва да мине през клинична лаборатория за изследвания, трябва да се назначат лекарства, да бъде прегледан - всички тези процеси за абсолютно всички пациенти трябва да бъдат извършени”, заяви д-р Мирела Рангелова, трансфузионен хематолог в СБАЛХЗ.

Редактор: Ивета Костадинова