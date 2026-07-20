Общият награден фонд за Мондиал 2026 възлиза на 871 милиона долара, които ще бъдат разпределени между всичките 48 участващи национални отбора. Това е почти двойно повече в сравнение със Световното първенство в Катар през 2022 г., когато общият фонд беше 440 милиона долара, пише AP.

Победителят на Световното първенство по футбол през 2026 година взима рекордните 51 милиона долара награден фонд. Това обяви ФИФА, която значително увеличи общия размер на премиите за първенството в САЩ, Канада и Мексико.

Сребърният медалист получава 34 милиона долара, а третият и четвъртият в крайното класиране ще приберат съответно 30 и 28 милиона долара.

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Всички участници на световното първенство имат гарантирани приходи. Всеки от 48-те отбора ще вземе минимум 12,5 милиона долара, като 10 милиона са за самото участие и представянето в груповата фаза, а още 2,5 милиона са предназначени за подготовката преди турнира и организационните разходи.

ФИФА увеличи наградния фонд с над 100 милиона долара спрямо първоначалния план след настояване на редица европейски футболни федерации. Причината са значително по-високите разходи за пътуване, логистика и настаняване заради провеждането на шампионата в три държави.

Освен паричните премии ФИФА покрива самолетните билети в бизнес класа за делегациите, настаняването на до 50 души от всеки национален отбор, вътрешния транспорт по време на турнира и необходимите превозни средства за екипите.

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Разпределението на наградния фонд според крайното класиране е следното:

Световен шампион - 51 млн. долара

Финалист - 34 млн. долара

Трето място - 30 млн. долара

Четвърто място - 28 млн. долара

Четвъртфиналисти - по 20 млн. долара

Осминафиналисти - по 16 млн. долара

Отборите, отпаднали в първия елиминационен кръг - по 12 млн. долара

Отборите, отпаднали в груповата фаза - по 10 млн. долара

Парите се изплащат на националните футболни федерации, а не директно на футболистите. Всяка федерация сама определя как ще разпредели средствата между играчите, треньорския щаб и футболните програми в страната.

Освен финансовата награда, новият световен шампион ще получи и най-ценния трофей във футбола. Победителят няма да запази оригиналната Световна купа, а ще получи позлатено копие, което остава завинаги в притежание на федерацията.

Редактор: Ралица Атанасова