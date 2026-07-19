Аржентинската звезда ще получи „Златната топка“ за най-добър играч на Мондиал 2026

Лионел Меси ще бъде удостоен със „Златната топка” за най-добър играч на Световното първенство, независимо от резултата във финала между Аржентина и Испания, съобщава The Touchline.

Според информацията техническият комитет на Международната федерация по футбол е взел окончателно решение аржентинският нападател да получи отличието.

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39-годишният Меси прави впечатляващ турнир, като в седем мача на Мондиал 2026 е реализирал осем гола и е записал четири асистенции.

Във финала на Световното първенство Аржентина ще се изправи срещу Испания. Двубоят ще се изиграе по-късно тази вечер в Ню Йорк.

Редактор: Мария Барабашка

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