Снимка: gettyimages
Аржентинската звезда ще получи „Златната топка“ за най-добър играч на Мондиал 2026
Лионел Меси ще бъде удостоен със „Златната топка” за най-добър играч на Световното първенство, независимо от резултата във финала между Аржентина и Испания, съобщава The Touchline.
Според информацията техническият комитет на Международната федерация по футбол е взел окончателно решение аржентинският нападател да получи отличието.
🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: The FIFA technical committee met up on Friday to discuss the awards handed out after the World Cup final.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026
It has already been decided: Leo Messi has won the Golden Ball award, regardless of what happens in the final. pic.twitter.com/rkQhGBXVyL
Море от фенове в Ню Йорк: Аржентина и Испания в битка за Световната купа
39-годишният Меси прави впечатляващ турнир, като в седем мача на Мондиал 2026 е реализирал осем гола и е записал четири асистенции.
Във финала на Световното първенство Аржентина ще се изправи срещу Испания. Двубоят ще се изиграе по-късно тази вечер в Ню Йорк.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни