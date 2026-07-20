Новият световен шампион по футбол - Испания, кацна на родна земя. Тимът на Луис де ла Фуенте, заедно със световната титла, вече пристигна на летище „Адолфо Суарес Мадрид-Барахас“ в испанската столица с полет от Ню Йорк.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Членовете на отбора бяха посрещнати на пистата от автобус с надпис „Поздравления, шампиони“. Капитанът Родри и националният селекционер не пропуснаха да покажат купата на родна земя. След това отборът се отправи към хотел в Мадрид, където ще почине за малко и ще започне подготовката за официалните приеми и празненства.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

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Вечерта в Мадрид предстои огромен шампионски парад по случай втората световна титла на страната. Очакват се стотици хиляди фенове да излязат по улиците на столицата на Испания, за да придружат новите световни шампиони. Маршрутът ще завърши на площад „Сибелес“, където ще се състои централното събитие на празника. Националният отбор на Испания ще обиколи улиците на Мадрид в открит автобус, от който ще покаже трофея на феновете, които ще се съберат по пътя.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Официалните чествания ще започнат в 18:30 часа българско време, когато селекцията ще бъде приета от кралското семейство в двореца „Сарсуела“. Там ще бъдат крал Фелипе VI и кралица Летиция, придружени от принцеса Леонор и инфанта София. След това отборът ще се отправи към двореца „Монклоа“, за да се срещне с министър-председателя на Испания Педро Санчес. Около 20:00 часа ще започне шампионският парад с открит автобус из центъра на Мадрид.

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Снимка: БГНЕС/ЕПА

Шествието ще премине през някои от най-емблематичните места в столицата, преди да завърши на площад „Сибелес“, където ще се състои централното събитие на празненствата.

Предвиденият маршрут ще започне от „Монклоа“ и ще продължи по улиците „Принсеса“, „Алберто Агилера“, „Каранса“, „Сагаста“ и „Хенова“ (в посока, обратна на обичайното движение). След това ще премине през „Хорхе Хуан“, „Гоя“ и „Серано“, ще пресече площад „Независимост“ и „Пуерта де Алкала“, след което ще продължи по „Алфонсо XII“ до улица „Монталбан“.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

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От 19:00 часа на сцената, издигната до Двореца на комуникациите на площад „Сибелес“, ще има богата програма с музика, анимация и спектакли. Тя ще забавлява публиката в очакване на пристигането на играчите и треньорския щаб, което се очаква около 22:00 часа. Според информация от Испанската футболна федерация в събитието ще участват първокласни диджеи, известни артисти и ще има много изненади.

Редактор: Ивета Костадинова